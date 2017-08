Am avut inca o zi de foc. Oamenii de la sate se lupta cu arsita asa cum pot. Unii trec mai des pe la fantana, altii stau mai mult in beci - VIDEO

Acesti oameni au coborat din autobuzul de ep ruta Causeni- Cainari aproape lesinati.

Gheorghe CANTAR: “E gata in autobuzul cela multa lume aer nimic.”

“Nu se dechidea trapa, ca in baie. Ma odihnesc sub un copac si iar mai merg. Apa aveti, am avut dar am baut-o”.

Oamenii spun autobusul nu este dotat cu era conditiona, iar trapa si geamurile erau blocate.

“Parca am iesit din baie. Stau si ma usuc si ma duc acasa. Autobuzele neventilate. Mai bine mergi pe jos.”

Pe asa vreme, multi nici nu se incumeta sa iasa din case. De exemplu acest batran spune ca sta mai mult prin beci pentru a se racori.

“Iaca asta e de serviciu aici si care poloboc e culcat. Cand baba ma fugareste din casa eu fug aici si imi eu o bucatica de paine, aici mai gasesc ceva, dar iarna invers pe dansa in beci dar eu in casa.”

Vinul, spun oamenii, la fel ca si apa, te racoreste.

“Intai vin si apoi bere. Dupa al zecelea trece setea”.

Mai tristi sunt cei care au ramas cu poloboacele goale.

“Nu intram in beci ca nu-i nimic”.

Altii totusi prefera apa de la fantana.

“Azi am fost de cinci ori sa ne racorim cu apa rece”.

Iti potoleste setea si berea, chiar daca te cam ameteste, spun aceste femei.

“E racoritor, berea buna ne bucuram ca castigam caslig si foarte bine.”

“E sarbatoare mare si sa nu ne arda focul.”

Copii de la sate se racoresc si ei, in felul lor. Nu au bazine si fantani arteziene, asa ca se stropesc cu sticle de apa. Altii mananca inghetata cat e ziua de mare.

“Mi-am cumparat sase inghetate pentru familia mea.”

Si animalele suporta cu greu caldura. Aceste vaci nu se dadeau duse din iaz. Satenii spun ca pe astfel de calduri trec mai des prin cotet, ca sa schimbe apa la pasari.

Olga MALANCA: “De 7-8 ori pe zi le de dam apa, fara apa nu se pot rasufla se inaduse. In 10-15 minute e fierbinte.”

Si pentru ca azi este sarbatoare religoasa in sate mai toti stateau la umbra.

“E facuta mancarea de ieri. E foc de cald.”

Soarele arde peste tot la fel spun oamenii.

“Pornim ventilatorul si ne racoreste. Ne trezim noaptea de cateva ori bem apa. Iesim doar sa dam apa la pasari.”

In week-end meteorologii prognozeaza maxime de 39 de grade. Luni si marti deasemenea va fi cald. Abia spre miercuri-joi se va mai racori si vor cadea precipitatii slabe.