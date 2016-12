"Am gresit. I-am spus si lui Plahotniuc. Au fost unele reactii ale mele, poate mai emotionale, generate de situatiile fierbinti in care ne aflam". Ultimul interviu al presedintelui Timofti - Timpul

Interviu acordat pentru Timpul.md.

- Care a fost criza care v-a marcat cel mai tare?



Toate m-au marcat, toate au fost complicate – de la crizele politice interminabile până la situaţia din sistemul bancar. Dar nu trebuie să se uite faptul că am preluat mandatul într-o perioadă când societatea era marcată de o acută criza politică: încercările repetate de alegere a preşedintelui ţarii, care se puteau solda din nou cu alegeri anticipate şi, respectiv, cu o prelungire a perioadei de tensiune, dacă nu se ajungea la această soluţie de compromis.

- A fost o decizie benefică alegerea preşedintelui de către popor?





Sigur că da, poporului i s-a dat înapoi un drept fundamental, acela de a-şi alege preşedintele.





- Chiar şi dacă a câştigat Igor Dodon?





Eu nu am exprimat o opinie politică, dacă îmi place sau nu cine a câştigat, ci m-am expus asupra dreptului oamenilor de a-şi alege preşedintele. Dacă majoritatea populaţiei a decis ca acesta să fie Igor Dodon, trebuie să respectam acest vot. La fel cum noul şef de stat e bine să înţeleagă ca trebuie să fie preşedintele tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de preferinţele politice sau de alt fel ale alegătorilor.

- În ce relaţii aţi rămas cu Vlad Plahotniuc, după acel moment tensionat de la începutul anului?





Cu Plahotniuc am avut întotdeauna relaţii instituţionale, dumnealui fiind unul dintre liderii politici aflaţi la guvernare. Acţiunile mele de atunci au reieşit din contextul tensionat în care mă aflam. Totodată, asupra mea se făceau presiuni enorme din mai multe părţi. Mi-e greu să spun acum unde am acţionat bine şi unde nu prea.

În toţi aceşti ani am învăţat să nu mai comentez speculaţii şi informaţii neverificate temeinic, asta după ce m-am ars de câteva ori foarte tare. Timpul îşi face treaba şi, la momentul potrivit, scoate la iveală adevărul. Uneori timpul trebuie lăsat să lucreze, dacă vrem să fim siguri că nu greşim.

- La ce greşeli vă referiţi ?





În atâţia ani de activitate pot fi identificate mai multe. Una este legata de faptul că am avut încrederea că instituţiile îşi fac treaba în anumite momente importante, dar, de fapt, am fost indus în eroare de unii şefi de instituţii – situaţie valabilă şi pentru cazul sistemului bancar. Apoi, poate am greşit că nu am verificat uneori suficient de profund informaţiile pe care le aveam în legătură cu conflictele din interiorul coaliţiei de guvernare. Nu am vrut niciodată să mă implic politic şi am considerat că nu trebuie să forţez lucrurile. Azi însă cred că nu trebuia să ezit, trebuia să-mi impun punctul de vedere şi, poate, am fi evitat anumite situaţii. Au mai fost unele reacţii ale mele, poate mai emoţionale, generate de situaţiile fierbinţi în care ne aflam. Una dintre acestea îl viza chiar pe Plahotniuc, de care aţi pomenit anterior. Şi mă refer aici la situaţia când candidatura lui a fost înaintată la funcţia de premier. Atunci am făcut unele declaraţii fără să le verific suficient înainte.





- Despre care declaraţie e vorba?





Dacă vă amintiţi, a fost o referinţă a mea la o anumită presiune pe care ar fi exercitat-o cineva asupra mea, la o ameninţare precum că se fac dosare familiei mele (era vorba de fiul meu, de fapt). Am făcut aceasta declaraţie la emoţii. Mai târziu am avut dovada că informaţia pe care de care dispuneam nu era adevărată, am fost indus în eroare de cineva foarte apropiat, din motive pe care nu vreau să le expun public. I-am spus ulterior şi lui Plahotniuc ca n-am avut dreptate atunci şi că politica e politică. M-am gândit că e bine să corectez acea eroare printr-o declaraţie publică, la o ocazie potrivită, precum este acest interviu. Cu atât mai mult că informaţia despre care vorbim a fost intens speculată, a fost subiect de dezbatere în spaţiul public şi a ajuns şi la ambasadorii străini acreditaţi în Republica Moldova. Poate am mai luat şi alte decizii neinspirate şi timpul încă nu şi-a spus cuvântul… Acum nu le realizez, dar, dacă se va întâmpla aceasta, nu voi ezita să le corectez, să recunosc că le regret.

