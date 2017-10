”Am gustat sarbatoarea vinului", "E cam racoare afara, dar tuica da sanatate”. Ce spun oamenii care au venit pe ploaie in PMAN. Cum a fost sarbatorita a doua zi de Ziua Vinului

”Va felicitam cu sarbatoarea! Numai bine, pace, sanatate, succese! Ii bun, Vasea. Tulburel 2017. Gospodarul asta l-a facut. Foarte bun vin.”

”Multa sanatate la toata lumea, savuram din plin sarbatoarea! Sanatate! Ce vin bun am facut. Secretul cel mai mare e sa nu uitati sa puneti poama.”

Oamenii s-au incalzit nu doar cu vin.

”Avem tuica foarte gustoasa, productia mea. Am cules poama, am facut vin si am pus apa cu miere de albina. Sanatate, numai bine! -Cum e tuica? -Aur, doamna, aur. -Merge dupa tulburel? -Aur! Tulburelul de tulbura, da asta te strange. Dezinfectie. Te inveseleste, te incalzeste, acum e cam racoare afara, dar tuica da sanatate.”

”Tare-mi place cand ma cobor in beci si vad eu poloboace si stiu cu ce-s pline si ce gust vinul are, iar cand ma-ntorc din beci inima ma doare. Bucurie, noroc, fericire, sa traiasca copilasii, sa se inmulteasca, tara sa se bucure! Numai bine, sanatate, noroc! Tare gustos, multumim.”

Ploaia si frigul nu i-au oprit pe petrecareti, care, inarmati cu umbrele si un pahar cu tarie, au sarbatorit din plin.

”Ploua, nu ploua, drumul nu sta. Noi trebuie sa ne plimbam, trebuie sa facem sarbatoarea vinului.”

”-Pe noi frigul nu ne ia, noi suntem baieti tineri. -Cum va incalziti? -Cu un paharel de vin. Vin rosu. -Aveti de gand tot sa-l dati gata? Nu, mai luam si acasa."

”Pana seara mai este. Inca nu se face seara. Avem timp. Moldovenii, de cand ma stiu, niciodata nu i-a luat nimic.”

”Bine, bine, frumos. Foarte bine, totul e frumos. Multumesc.”

”-Timpul nu e atat de perfect, in schimb – dispozitia e buna. -Cu ce poti sa te incalzesti la Ziua Vinului? -Cu vin.”

A fost coada si la must.

”Am gustat sarbatoarea vinului. Must roz, am gustat si mi s-a parut ceva bun si am gustat si alb. Azi, ca sfanta duminica, m-am dus la biserica, dupa aia am venit sa vad si sarbatoarea vinului. Cam putina lume, dar ma rog, gustam putin vin si plecam acasa.”

Dupa un vin bun, unii s-au incalzit cu un dans.

”Am fost la degustare si totul e bine.”

”Am fost dansator in viata mea.”

"Vinurile sunt foarte bune in Moldova, ne pare rau ca nu le pretuiesc rusii.”

A urmat o hora in ploaie. 10 gospodari au luat astazi Polobocul de Aur, premiu pentru cei care fac vin de casa. In acest an au participat 800 de gospodari.

”Il facem fara chimicale, fara nimic. Vin natural.”

”Nu-i niciun secret. Multa dragoste, pasiune, struguri foarte buni si am respectat procesele tehnologice, mai mult nimic.”

Cei prezenti au avut ocazia sa invete si cum se bea corect, la Scoala Vinului.

”Trecem la al doilea pas din degustare. Rotirea paharului si prietenia dintre vin si oxigen.”

”Daca vreti sa intelegeti notiunea de parfum de stejar, trebuie sa mirositi un pahar de vin maturat in butoi. Cateva reguli elementare de degustare a vinului, cum sa primesti placere de la acest proces, nu doar prin consumul unei bauturi care contine alcool, cum sa intelegi un produs care merge bine cu anumite preparate gastronomice.”

Reprezentantii vinificatorilor spun ca ploaia nu le-a stricat totusi socotelile.

”Ieri au fost atatia, incat au acoperit si ziua de astazi. Daca se mai opreste ploaia pana diseara, vor veni la concert.””Relativ sunt mai putin vizitatori, comparativ cu ziua de ieri. Speram ca ploaia n-o sa-i fugareasca chiar pe toti pe-acasa.”

Cei care au ajuns astazi la Ziua Vinului au avut de infruntat baltoacele de pe strazile capitalei. Va ploua si maine, iar meteorologii promit vreme frumoasa incepand de marti. Toata saptamana vom avea maxime de pana la 19 grade.