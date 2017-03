10 minute, nu 4 ore! Atat l-ar fi asteptat Dodon pe Putin. "A fost ideea mea..." Ce spune presedintele Dodon despre vinurile pe care i le-a dus lui Vladimir Putin - VIDEO

Noi am inceput intrevederea cu Vladimir Putin in maxim 10 minute din momentul in care am intrat pe teritoriul Kremlinului. O spune presedintele Igor Dodon dupa ce aflat intr-o vizita la Moscova, presa rusa a scris ca Dodon a asteptat 4 ore in anticamera lui Vladimir Putin pentru a se intalni ulterior cu acesta.