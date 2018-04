Am putea avea autobuze electrice in capitala. Silvia Radu s-a intalnit cu Aleksandr Lukasenko, in Chisinau: "Belarus ne va transmite un astfel de autobuz...sa testam si sa vedem daca putem cumpara"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Eu am participat in cadrul delegatiei oficiale, in sedintele de lucru care au avut loc impreuna cu domnul Lukasenko, presedintele Belarus. In cadrul acestor intalniri, noi am convenit ca luna urmatoarea, Belarus o sa ne transmita un autobuz electric, gratis, precum si aparatajul de incarcare a acestui autobuz, pentru a testa timp de o luna astfel de transport si a vedea daca putem cumpara asa ceva pentru Chisinau si daca vom avea astfel de mijloace pe viitor. Daca acest exercitiu va fi cu succes, vom purcede la asamblarea unor astfel de echipamente in Chisinau."

Aleksandr Lukasenko a fost pe 18 si 19 aprilie intr-o vizita la Chisinau. Cortegiul a numarat in jur de 15 masini, iar deplasarea acestuia a blocat mai multe strazi. Ultima data Aleksandr Lukasenko a fost in tara noastra in 2014, la invitatia presedintelui de atunci, Nicolae Timofti.