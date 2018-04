"Am acceptat sa ma schimbe pe mine cu ei, dar am cerut de la SIS garantie ca Plahotniuc n-o sa le dea bani talibanilor pentru a-mi taia mie capul acolo". Usatii spune de ce abia acum a publicat filmuletele

Audio in curand.



Contactat de PRO TV, liderul PN, Renato Usatai ne-a povestit de ce abia acum a publicat imaginile:

Renato USATII, LIDER PN, PRIN TELEFON PENTRU PRO TV: "Nu pot sa va dau foarte multe detalii, deci cum am facut contactul, informatia asta o sa o fac publica dupa ce oamenii o sa ajunga sanatosi in RM, ceea ce tine ca i-am identificat, ati vazut ca eu am pus mai multe video in unul din care eu pun niste intrebari clare, de exemplu, cum il cheama pe ginerele domnului Mihai si in ce oras si-a facut studiile pentru a deveni pilot Lionel, baiatul mai tanar, deci eu stiam bine cum il cheama pe ginerele la unul si unde si-a facut studiile Lionel.

Plus ca am avut ceva scris de la ei si nu public la moment, deci, am facut comparatia cu scrisul lor, am gasit niste acte scrise de ei pe timpuri. Dupa asta am vorbim cu cineva din rudele apropiate care au spus ca da Renat sunt ei. Intr-adevar s-au schimbat foarte mult in ultimii doi ani, va dati seama in ce conditii se afla. Au trecut mai mult de doi ani de cand ma ocup de asta, nu ma ocup de 2 zile.

La moment sunt mult mai ok decat in anul precedent, au avut de suferit, s-au schimbat si locatia, s-au schimbat si proprietarii. Eu nici ieri nu avea sa public absolut nimic, daca nu ajungea la mine informatia. Am fost contactat de catre o persoane in care am incredere 100 de procente, care mi-a spus ca moldovenii au amanat tranzactia pentru luna septembrie, ca nustiu ce alegeri sunt in regiunea de unde sunt oamenii si chestia asta m-a explodat.

Ce inseamna ca oamenii trebuie sa steie pana in septembrie ca cineva ii va aduce inainte de campanie? Sa steie rudele si sa planga in aeroport? Sa-i pupe mana lui Dodon, lui Plahotniuc. Asta e un absurd. Detalii o sa dau mai incolo. Uitati-va declaratia lui Dodon inainte de sarbatorile de iarna, unde Dodon intr-un video a spus ca "Guvernul si SIS-ul lucreaza pe o linie, eu cu oamenii mei pe o alta linie, adica oamenii o sa ajunga acasa, presedintele tot controleaza".

El a spus deschis ca este implicat in istoria asta. Imediat dupa sarbatorile de iarna, cand s-a ajuns la faptul ca nu erau de acord cei la care se afla cetatenii nostri, sa-i aduca la frontiera cu Uzbekistanul, adica sa spunem ca e o zona mai in siguranta si au spus ca ii aduc cu conditia ca sa mearga cineva in locul lor, pe perioada de 3-4 zile sa plece de la frontiera ca sa nu fie distrusi, ma refer la persoanele care trebuia sa-i aduca. Si eu am acceptat sa merg, adica sa ma schimbe pe mine cu ei.

Este o chestie care o sa treaca si totul o sa se termine in Ianuarie. Autoritatile din RM ma blocheaza ca sa nu pot ajunge in Uzbekistan, eu am discutat cu ofiterii de la SIS din RM care m-au contactat pe mine si mi-au spus ca de la serviciile speciale din Franta au informatie ca eu i-am gasit si stiu unde se afla si eu le-am spus "baieti nu este nici o problema, discutati cu Parlog sau sa-mi deblocheze trecerea prin Uzbekistan pentru doua saptamani si finisez eu totul sau sa mearga sa-i ia ei". Au spus "ok, mergem sa-i luam noi", zic bine fara nici o problema dati-mi contactele cine din partea voastra discuta de la Ministerul de externe ca asa mi s-a spus ca o sa fie, eu transmit si vorbiti voi la direct ca apoi, cand ceva nu vi se va primi sa dati vina pe mine.

"Nu, nu, ok domnul Usatii noi discutam". Dupa asta au disparut, eu am inteles ca Parlog le-a spus ca "cu Usatii nu facem nimic pentru ca....", nu vroiau, ca "lasa el singur sa faca". La mine ajunge informatia ca au inceput sa se faca niste propuneri foarte mari din partea unor persoane din RM, nu vreau sa dau numele, concret, cine trebuia sa mearga acolo si cu ce, vorbesc despre sumele de bani si s-a stricat totul.

Eu vad ca trece Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, trece Pastele, oamenii stau acolo si va dati seama ca atunci cand imi spun ca moldovenii sunt deacord sa vina, dar sa incepem tranzactia in Septembrie, dar pana in Septembrie oamenii pot sa moara de trei ori, inclusiv si cei care-i tin, caci acolo la ei e zona de conflict si oamenii ce trebuie sa stee si sa astepte alegerile ca cineva vrea sa-si faca piar inainte de parlamentari? Asta e normal? De 2 ani depun efort ca sa-i aduc acasa.

Mai departe autoritatile moldovenesti au toate lucrurile necesare ca oamenii in scurt timp sa ajunga acasa, cunosc detalii, dar nu vreau sa spun, ceea ce tine de securitatea oamenilor eu nu vreau acum sa dau declaratii. Intr-un interviu o sa va arat si mai multe poze si video ca daca ma ocup eu de asta de doi ani de zile, numai eu stiu unde am fost si ce am vazut si cum, dar la moment nu vreau sa comentez.

Adica sa-i aduc rapid, sa nu astept alegerile din toamna. Asta a fost mesajul meu principal de ieri. Daca ei ca nu pot, ca nu stiu ce, lasa ei sa ma deblocheze pana in Uzbekistan, ma duc eu, iaca m-au telefonat, mi-au scris si combatanti, ma refer la cei care au luptat in Afganistan, care cunosc zona. Cu multi dintre ei m-am consultat, ca va dati seama ca daca ei cer pe cineva la schimb ca si garantie ca nu o sa le fie nimic la cei care ii aduc.

Am acceptat sa merg eu incolo, va dati seama ca la mine e 50 la 50 ca o sa ma intorc, da poate nu. Eu i-am rugat pe acestia de la SIS, o sa va cer garantie in scris, ca daca merg eu incolo, voi sa-mi dati garantie in scris, ca structura, ca nu o sa iasa acus Plahotniuc la talibani si o sa le zica: "Bai eu va dau 10 de milioane de dolari si taietii lui Usatii capul ori tineti-l la voi in ospetie vreo 20 de ani pana o sa imbatranesc".

La mine asta a fost conditia catre autoritati. Eu nu am nevoie ca ei sa ma rascumpere. Eu daca ieseam de acolo, ieseam cu propriile forte. Unele situatii le-am studiat foarte bine in doi ani de zile. Geografia locala o cunosc mai bine decat profesorii de geografie din Afganistan. Procuratura are un dosar care sta putin prafuit acolo, pentru rapire de cetatenii din Moldova.

Nu au nicio treaba ei, acolo e implicat SIS-ul si in general asteptam o reactie de la SIS si de la ministerul de Externe, care intr-adevar cunosc. Cei de la Procuratura nu stiu nimic, bine ca nu au iesit cei de la ministerul Agriculturii cu o reactie. Trebuie acum rudele sa merga la prim-ministru, sa vorbeasa. Eu ma dau la o parte, nu-i problema, eu am iesit ca sa nu le permit sa-si faca publicitate electorala.

Eu am tacut, eu nu cautam sa ies, sa vin. In ianuarie eu trebuia sa cobor din avion in Moscova, cand ii aduceam inapoi, ei trebuiau o saptamana sa ma astepte intr-un oras din Uzbekistan, adica sa ma intorc eu, trei patru zile pierdeam cu talibanii, in trei patru zile daca reuseam sa ma intorc.

Ei trebuiau sa astepte 7 zile in aeroport, daca eu nu ma intorc, eu am lasat niste video acolo inregistrate ca un fel de adio si avionul trebuia sa decoleze direct spre Chisinau. Daca ma intorceam inapoi, eu trebuia sa raman la Moscova, iar ei trebuiau sa plece mai departe la Chisinau. La mine s-a agravat situatia cand m-au anuntat in cautarea asta fost-sovietica asa sa-i spunem, eu sunt blocat. Ca sa ajung la baieti, trebuia sa mai trec prin 10 locuri cu avionul. Eu nu ajungeam la ei fizic. De asta nu pot sa zbor."

Renato Usatii a publicat ieri cateva filmulete pe facebook si sustine ca in ele apar cei doi piloti moldoveni care au fost luati ostatici de catre talibani in Afganistan, acum doi ani.

Un elicopter apartinand unei companii moldovenesti a fost capturat pe data de 24 decembrie 2015 de talibani. La bord s-ar fi aflat 21 de persoane, dintre care 3 moldoveni. Ceilalti 18 pasageri sunt afgani. Nu exista informatii clare, insa se presupune ca talibanii au ucis 3 sau 4 oameni. Unul dintre acestia este cetatean moldovean.

Ministerul de Externe a instituit atunci o celula de criza care este in contact cu ambasada Afganistanului, cu resedinta la Kiev, dar si ambasadele Statelor Unite si Romaniei. Compania aeriana are 9 elicoptere. 3 dintre acestea se aflau in Afganistan.

Ulterior, autoritatile au anuntat ca doi piloti moldoveni au fost luati ostatici de catre talibani in Afganistan, iar pana acum alte informatii despre cei doi nu sunt.

