Ambasada Statelor Unite la Chisinau este ingrijorata de situatia si parcursul democratic al tarii noastre, dupa ce instanta de judecata a declarat nule alegerile locale din Chisinau - VIDEO

Ambasada Statelor Unite ale Americii spune ca examineaza indeaproape detaliile referitor la aceasta decizie si lucreaza impreuna cu partenerii pentru a asigura suprematia valorilor democratice.

REACȚIA AMBASADEI SUA LA CHIŞINĂU: ”Principiul primordial al unui stat democratic este dreptul poporului de a-şi alege propria conducere. Invalidarea neaşteptată şi netransparentă de ieri a alegerilor pentru primarul de Chişinău, în urma cărora s-a determinat un învingător cert, este o evoluţie îngrijorătoare, care continuă şi în prezent erodarea încrederii cetăţenilor moldoveni în procesul democratic”.

A reactionat si seful Delegatiei Uniuni Europene la Chisinau, Peter Michalko.

Peter MICHALKO, ŞEFUL DELEGAȚIEI UE LA CHIŞINĂU: ”Sunt extrem de ingrijorat de invalidarea mandatului primarului ales al Chisinaului. Toti observatorii au recunoscut rezultatele alegerilor din Chisinau. Vointa oamenilor trebuie respectata in orice societate care vrea sa fie democratica. Acestea sunt valorile europene”.

Si grupul Partidul Popular European din Parlamentul European este revoltat de decizia de invalidare a mandatului primarului ales in mod democratic la Chisinau. Anuntul a fost facut, printr-un comunicat, de catre presedintele formatiunii, Joseph Daul.Europarlamentarul Cristian Preda, coordonator al Grupului Partidului Popular European in Comisia Afaceri Externe a Parlamentului European, a scris pe Faceboom ca situatia din Republica Moldovava fi discutata maine in cadrul sedintei Comisiei respective din legislativului de la Bruxelles.