Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, chemat sa dea explicatii la MAE dupa ce 100 de tineri romani au fost blocati la frontiera

Seful politiei de frontiera a incercat pe membrii grupului sa urce in autocare ca sa treaca frontiera, insa acestia au cerut sa li ofere asigurari ca toti vor trece frontiera.

Grupul de unionisti format din cetateni romani si moldoveni nu s-a lasat induplecat, ramanand in zona neutra.

Ulterior politia de frontiera a emis un comunicat in care anunta ca toti manifestantii au permesiune de a traversa hotarul Republicii Moldova, cu exceptia liderului acestora, George Simion pentru ca ar fi demonstrat un comportament inadecvat.

Unionistii care au pornit in Marsul Centenarului au dormit doua nopti in vama Albita. Ei au incercat si ieri sa treaca vama Leuseni insa li s-a interzis pe motiv ca au incalcat ordinea publica. Astazi dimineata ei au urcat din nou in autocare.

Manifestantilor li s-a alaturat si deputatul roman, Constantin Codreanu, fost candidat la functia de primar al capitalei.

Ambasada Romaniei la Chisinau s-a autosesizat. Intr-un comunicat emis de misiunea diplomatica se spune ca a fost decizia autoritatilor Republicii Moldova de a nu permite cetatenilor romani sa treaca frontiera pe motiv ca ar fi perturbat ordiniea publica.

Totodata ambasada precizeaza ca din punctul de vedere al autoritatilor romane, grupul de persoane nu a perturbat in niciun fel ordinea in partea romaneasca a punctului de frontiera. Participantii la Marsul Centenarului si-au propus ca pe 1 septembrie sa ajunga la Chisinau, unde vor organiza o manifestatie de amploare cu ocazia implinirii 100 de ani de la Marea Unire.

Manifestatia este organizata de asociatia ODIP si platforma unionista actiunea 2012, condusa de George Simon. In 2015 activistul roma a fost expulzat din Republica Moldova si declarat persoana indezirabila pe teritoriul acestui stat timp de cinci ani. Ulterior intrdictiile au fost ridicate de Curtea de Apel din Chisinau.