Ambrozia, dusmanul alergicilor din aceasta perioada. Planta care creste prin parcuri si locuri lasate in paragina ii duce pe multi la spital. Ce recomanda medicii - VIDEO

Stranut, nas infundat si iritatie la ochi sunt primele simptome care apar nu doar la viroze, ci si alergii. Medicii spun ca pentru unii pacienti acestea pot avea consecinte grave.

Aurelia RAPU, MEDIC DE FAMILIE: “Incepand de la o rinita banala pana la astm bronsic si crize de astm bronsic. Ele sunt grave cat pacientii sunt expusi pe un timp indelungat la contact cu aceasta planta.“

Mai mult, daca sunteti alergic la aceasta planta si o atingeti, s-ar putea sa aveti eruptii pe piele. De regula, ambrozia creste in paduri, parcuri, pe marginea drumurilor, dar si in apropiere de casele lasate in paragina.O singura planta poate elibera miliarde de grauncioare de polen, asa ca daca sunteti alergici ar fi bine sa stati cat mai departe de aceasta si sa va scuturati hainele cand intrati in casa.

Daca sunteti alergic, evitati plimbarile in aer liber de la ora 10 dimineata, pana la amiaza, in jurul orei 15, atunci cand circulatia polenului in aer este mai intensa. Totodata, specialistii atentioneaza ca trebuie sa va puneti masca pe fata cand lucrati in gradina ori strangeti frunzele uscate.

In aceasta perioada, pot aparea alergii si de la mucegai, spun medicii.

Aurelia RAPU, MEDIC DE FAMILIE: “Pot provoca si acutizari ale bronsitelor cronice, anume mucegaiurile, de multe ori, provoaca asa ceva.“

In mod special, pot suferi copiii. Asa ca, trebuie sa aveti grija la camerele unde dorm micutii. Potrivit ultimelor statistici, expunerea la mucegai in primul an de viata provoaca riscul de imbolnavire de astm pana la 7 ani.