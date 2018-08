Ambrozia ii depaseste. Muncitorii de la Spatii Verzi spun ca nu pot scapa orasul de aceasta planta care provoaca alergii grave multor locuitori. Anul acesta e mai rau ca niciodata, sustin ei - VIDEO

Angajatii Intreprinderii Spatii Verzi spun ca lupta cu ambrozia de cand a inceput sa apara. Periodic o cosesc, dar planta apare din nou.

“Cosim, tot delaolalta. E mai mult nu reusim.”

“Noi le cosim si repede le greblam si le ducem sa nu steie aici. O smulgem si cu mana, ne chinuim.”

“Este, este multa tot orasul. De pe an pe an se inmulteste.”

Muncitorii spun ca la fel ca in anul acesta nu a mai fost de mult. Planta s-a dezvoltat si s-a raspandit foarte repede, iar persoanele alergice sunt chinuite de aceasta situatie.

Galina LEAHU, SEF-ADJUNCT SPATII VERZI: “Noi deja am depisat focarele de dezvoltare a acesei plante pe terenurile gestionate si la anul viitor in primavara devreme, vom stropi aceste terenuri cu erbicide in scopul neadmiterii dezvoltarii acestor plante.”

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: “La Chisinau, ambrozia este raspandita din plin in parcuri, paduri si chiar pe marginea strazii. Totusi, multa lume nu stie nici macar cum arata. Pentru ca sa scapam de ea , este nevoie ca toti sa se implice spun cei de la Spatii Verzi, care sustin ca de unii singuri nu pot sa lupte cu planta.”

Totusi putini sunt cei gata sa-si suflece manecile si sa se apuce de smuls ambrozie. Mai ales cei care nu au alergie, iar prezenta plantei nu-i afecteaza in niciun fel.

“Nu, nu stiu. Dar ca provoaca alergii nu, nu stiu.”

“Stiti cum arata o planta de ambrozie? Idee nu am.”

O singura planta de ambrozie poate elibera in aer pana la 8 miliarde de graunte de polen, care pot fi duse de vant la 20 de kilometri distanta.