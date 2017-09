Dimineti infernale la Ciocana. Zi de zi, ambuteiaje kilometrice se formeaza la intersectia strazilor Nicolae Dimo si Alecu Russo. Totul din cauza unui semafor instalat acolo tocmai ca sa fluidizeze traficul: “Toboganul de la Ciocana" - VIDEO

Un semafor instalat sa fluidizeze traficul la intersectia strazilor Nicolae Dimo si Alecu Russo are efect, tocmai, invers. In fiecare dimineata, acolo se formeaza o mare de masini, soferii fiind nevoiti sa stea minute bune in ambuteiaje kilometrice, cand se grabesc la munca. Politia sustine ca deocamdata semaforul este in testare si urmeaza sa fie redus timpul de stationare.