Ambuteiajele sunt de vina pentru faptul ca cei care calatoresc cu taxiul platesc mai mult de cand au fost introduse contoarele. Administratorii sustin ca tarifele sunt aceleasi, dar oamenii achita si pentru timpul in care stau pe loc in trafic - VIDEO

Am luat astazi un taxi care sa ne duca de la mall-ul de pe bulevardul Dacia pana la sediul PRO TV de pe strada Petru Maior din centrul capitalei. L-am rugat, de la bun inceput, pe sofer sa aleaga cel mai scurt traseu.

“Cred ca nu o sa mergem pe Ismail, ca e ambuteiaj, sa mergem pe langa hotelul Chisinau. Cum merge? Aici o sa stam in ambuteiaj contorul continua sa inregistreze."

In total am platit 41 de lei si 74 de bani. Bonul de plata arata ca am achitat 24 de lei drept taxa de pornire. Am parcurs cinci kilometri si pentru ca pretul este de doi lei si 50 de bani pentru un kilometru, distanta ne-a costat 12 lei si 47 de bani, iar 5 lei si 27 de bani am achitat pentru timpul petrecut in ambuteiaje. Pe langa asta, bonul mai contine taxa de pornire de 24 de lei.

TOTAL – 41.74 LEI

TAXA DE PORNIRE – 24 DE LEI

PLATA PENTRU DISTANTA – 12.47 LEI

PLATA PENTRU STAT IN AMBUTEIAJ – 5.27 LEI

Valeriu ABABI, TAXIMETRIST: “Platim impozit, asta e bine.”

Desi tot mai multi oraseni sustin ca platesc mai mult pentru o calatorie cu taxi-ul dupa ce fost introduse bonurile de plata, administratorii firmelor spun ca tariferele au ramas neschimbate.

Diferenta care se vede in cifre vine din cauza ca acum este achitat si timpul petrecut in ambuteiaje. Ora de stationare costa 58 de lei, iar asta inseamna ca platim aproape un leu pentru un minut de stat in trafic.

Serghei GALADRAGA, ADMISTRATOR FIRMA DE TAXI: "Inaite niciodata nu se lua in calcul ca soferul ramane blocat in ambuteiaje cu pasagerul, oare acesta nu este timpul de lucru? Aici se consuma combustibil, inainte pentru asta nu plateau, acum deja trebuie sa plateasca. Contorul inregistreaza si, uneori, diferenta e mare.”

Directorul altei companii de taxi spune ca pasagerii au simtit diferenta pentru ca inainte de a fi intordus noul sistem plata pentru calatorie era calculata cu aproximatie.

ARTIOM, DIRECTOR COMPANIE DE TAXI: ’’Acum, dupa datele contorului, ziua e putin mai scump, noaptea - putin mai ieftin. In schimb, acum tariful se achita corect. Atat soferul, cat si pagerul inteleg pentru ce se plateste.”

Administratorul firmei de taxi, Serghei Galadraga ne recomanda sa explicam din start soferilor pe ce traseu vrem sa ajugem la destinatie.

Serghei GALADRAGA, ADMISTRATOR FIRMA DE TAXI: “Acum trebuie neaparat sa se discute pentru ca mai tarziu pasagerii sa nu se sperie. Se intampla ca ulterior sa se schimbe traseul, insa, soferul trebuie sa anunte asta.”

Purtatorul de cuvant al Serviciul Fiscal, dar si reprezentanti de la Agentia pentru Protectia Consumatorului spun ca nu a fost inregistrata nicio plangere de la clientii firmelor de taxi, nemultumiti dupa primirea bonului de plata.