Amenda de infarct. Un sofer de camion din Moldova a fost dus de urgenta la un spital, dupa ce a fost amendat cu doua mii de lei romanesti - VIDEO

Totul pentru ca a petrecut la volan mai mult timp decat este permis prin lege. Cand inspectorul pentru controlul in transportul rutier i-a spus ca si vehiculul sau va fi sechestrat pana va plati amenda, inima modoveanului nu a mai rezistat.

I s-a facut rau, iar la fata locului au fost chemati medicii. Am incercat sa aflam in ce stare se afla barbatul, insa cei de la spitalul de urgenta nu ne-au putut oferi mai multe detalii. Daca soferul nu va achita amenda in 48 de ore, atunci aceasta se va dubla.