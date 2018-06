Trei indivizi din capitala risca ani grei de puscarie: au cerut bani de la doi tineri, amenintandu-i si aplicand violenta, sub pretextul recuperarii unor datorii inexistente. Cum i-a retinut politia - VIDEO

Totul a inceput in decembrie 2017. Potrivit PCCOCS, cei trei au amenintat si santajat doi tineri si le-au cerut sase mii de euro sub pretextul unei datorii inventate.

Oamenii legii mai spun ca banuitii ar fi agresat fizic victimile, pentru ca acestia nu voiau sa le dea suma de bani pe care au cerut-o.

In urma mai multor investigatii, primul suspect a fost retinut in flagrant in momentul in care lua banii, al doilea a fost prins atunci cand incerca sa fuga de la fata locului, iar cel de-al treilea individ a fost retinut in urma perchezitiilor efectuate la domiciliul acestuia.

Asupra lor, oamenii legii au gasit telefoane mobile, dar si banii pe care i-au primit de la cei doi tineri.

Banuitii au fost retinuti si risca pana la 13 ani de puscarie.