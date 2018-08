An roditor pentru proprietarii de livezi de prune. Productia a crescut cu 50 la suta fata de anul trecut, spun agricultorii. Cat va trebui sa scoti din buzunar pentru un kg de prune - VIDEO

Raisa Vasilica are patru ha de prune. Anul acesta copacii stau sa se rupa, fiind doldora de fructe. Femeia se bucura, dar, in acelasi timp, spune ca prunele sunt mai marunte pentru ca nu au avut spatiu unde sa creasca. Sustine ca si pretul a scazut in jumatate.

Raisa VASILICA, AGRICUTOR: “Cum este roada fata de anul trecut ? Fata de anul trecut este cu 50 de procente mai mult decat anul trecut. Deodata le punem la frigider peurma o sa fie exportate probabil ca mai mult in Rusia.”

Din cauza temperaturilor ridicate, fructele se pot strica, asa ca oamenii au inceput sa le culeaga mai devreme.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Zilnic de aici din livada pleaca aproximativ 20 de tone de prune. Stapanii au mobilizat 80 de oameni pentru culege roada in doar sase zile. Suporta si caldura, doar ca sa termine la timp.”

In livada am intalnit-o si pe aceasta tanara, eleva in clasa a XII-a. Lucra cu spor si spune ca astfel aduna un ban.

“Investesc timpul meu facnd bani. Desigur ca o sa-i investesc in lucruri necesare, precum haine, alimentatia in liceu, lucruri materiale caiete, pixuri.”

Muncitorii aleg prunele cu mare grija si le pun in lazi. Ei spun ca exista si cateva reguli importante de care trebuie sa tina cont pentru ca prunele sa se mentina proaspete. Soarele arde cu putere, dar nu au incotro, iar la indemana au mereu o sticla cu apa rece.

“Le rupem cu codita, le aranjam in lada bine, pe intelesul meu pleaca la frigider si cu codita o luna doua trebuie sa se mentina.”

“Cum suportati caldura ? E cam cald dar ne mai ducem la umbra, cu apa rece si mergem mai departe.”

Anul trecut prunele s-au vandut cu aproape sapte lei pentru un kilogram, iar in acest an pretul a scazut pana la aproape patru lei.