Anatol Matasaru si sotia acestuia afirma ca ar fi fost „sechestrati” (audio/video) - Ziarul de Garda

[...]

Anatol Mătăsaru susţine că a pornit camera video pentru a înregistra discuţia, deoarece persoana ar fi avut un „comportament inadecvat” şi deţinea asupra sa un pistol, dar când a încercat să părăsească teritoriul, mai mulţi paznici au blocat porţile de fier care îngrădeau spaţiul, iar ulterior, la faţa locului au ajuns şi agenţii companiei de pază „Bercut”. Activistul susţine că aflaţi în imposibilitatea de a părăsi teritoriul au apelat poliţia.

Julieta Saviţchi afirmă că nu au părăsit maşina în timp ce filmau.

„Nu am făcut nimic. Numai pentru că am filmat din maşină ne-au blocat. Stăteam aici înconjuraţi. A venit poliţia şi ne-a scos în afara teritoriului. Aici e loc public, din parc. Ei spun că este teritoriul lor. Este o firmă, ceva se construieşte. Am văzut şi din interes profesionist am filmat. Aici e teritoriu public, dar e înconjurat cu gard de metal. Am văzut că ies maşini. Este cu poartă, telecomandă, cu pază, cu „Bercut” pe teritoriu."

[...]









[...]

Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democraţia Acasă” la funcţia de primar al mun. Chişinău, a publicat pe pagina sa de Facebook imagini video live din momentul în care a venit poliţia pentru a soluţiona cazul.

CITESTE MAI DEPARTE PE ZDG.MD