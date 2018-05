Anatol Salaru: ''PUN il va sustine neconditionat pe Andrei Nastase in turul 2. Daca ne vor cere, ne vom implicat in campania electorala"

Anatol SALARU, LIDER PUN: "Vreau sa fac o declaratie si sa multumesc cetatenilor, este un examen pe care PUN l-a trecut. Din aceste motiv PUN il va sprijini pe Nastase la functia de primar al capitalei. Ii indemnam pe toti locuitorii capitalei ca in turul doi sa-l sprijine pe Andrei Nastase si fac un apel catre Munteanu si Ghimpu. Daca Nastase va avea nevoie vom participa cu echipa la aceste alegeri. Primaria nu trebuie sa ajunga pe mainile PSRM-ului.

Ii mulutumesc si lui Codreanu ca a umblat aici la Chisinau si a renuntat la confortul din Bucuresti. Sper ca in turul doi sa avem 50 la suta prezenta la vot. Campania electorala pentru PUN s-a terminat.

Reporter: Veti face campanie pentru Nastase?





- Ne vom mobiliza membrii si simpatizantii sa voteze pentru Andrei Nastase. Este un rezultat bun tinand cont ca au votat pentru Nastase si nu pentru Silva Radu care era evident ca are un partid in spate. Credem ca numarul simpatizantilor si votantilor PUN este dublu in Chisinau si vreau sa-i urez succes lui Nastase in turul doi. Daca ne vor cere, ne vom implica in campania electorala"

Lupta pentru sefia capitalei se va da intre Ion Ceban si Andrei Nastase, in turul 2 al alegerilor locale de la Chisinau. Turul doi al alegerilor locale in Chisinau va avea loc peste doua saptamani, la data de 3 iunie.