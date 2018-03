Ancheta de serviciu la Spitalul Nr. 1 din capitala. Se vor investiga acuzatiile facute de medicul care a fost batut in spital. Sunt niste minciuni - sustine administratia institutiei - VIDEO

Directia Sanatate Chisinau s-a autosesizat in urma acuzatiilor facute ieri de sefa sectiei de terapie de la spitalul nr. 1. Astfel, de dimineata o comisie speciala a pornit in inspectie.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE CHISINAU: „Vom dicusta cu personalul medical, vom verifica achizitiile facute si in general toate informatia aparuta in presa. „

Ancheta va dura doua saptamani, anunta responsabilii din sanatate, care spun ca vor verifica un sir de acte, dar vor merge si in sectii.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE CHISINAU: „Din cadrul directiei sanatatii este si un consilier municipar in comisie. In total, sunt 5 persoane, specialisti din diferite domenii. In urma declaratii, este foarte mult de lucru. Incepand cu calitatea actului medical si terminand cu santaj, presiuni. „

Sefa sectiei de terapie, Ala valenga, a declarat pentru Sanatate Info ca ar fi fost impusa de vicedirectorul spitalului sa adune bani de la pacienti pentru jaluzele, mentionand ca era vorba de 20 de mii de lei.

Totodata, Valenga a spus ca pentru inaugurarea unor sectii ar fi fost aduse utilaje din alte departamente, de ochii presei, iar apoi duse inapoi. Cei de la spitalul numarul 1 dezmint acuzatiile si sustin ca sunt niste minciuni. Ministerul Sanatatii nu a reactionat.