Ancheta grea pentru politistii din Germania - Cadavru neidentificat, descoperit pe malul raului Elba: Interpolul solicita ajutorul moldovenilor

Potrivit IGP, corpul neansufletit al unui barbat a fost depistat de autoritatile germane la data de 5 iulie 2016, langa localitatea Dessau, Germania, pe malul raului Elba.

In urma expertizei s-a constat ca, barbatul are o inaltime de 1 metru 80, in jur de 35 de ani, greutatea corporala de aproximativ 75 de kg, constitutie atletica, tatuaje, pe antebratul stang tatuat prenumele MICHAELA.

Pe degetul inelar de la mana dreapta avea un inel de aur gravat cu prenumele MICHAELA.

Cine detine informatii sa contacteze politia la numarul 902.