Ancheta solicitata de premier in cazul copilului abuzat la o gradinita din capitala, a fost finalizata. Educatoarea si-a depus cerere de demisie

"Astazi au fost incheiate concluziile evaluarii cazului de violenta asupra copilului de la o gradinita din Chisinau, semnalat recent de mass-media. Cazul a ajuns in atentia Premierului pe 1 iunie, care a solicitat, de urgenţa, constituirea unui grup de lucru intersectorial pentru cercetarea in amanunt a acestuia. Membrii grupului au comunicat cu directoarea gradinitei, cu educatorii, precum si cu parintii. De asemenea, mai multi copii din grupa educatoarei vizate au fost evaluaţi de psihologi experimentaţi. Astfel, cazuri de abuz verbal in raport cu copiii din grupa respectiva au fost confirmate, atat de educatoare, cat si de copii.

Urmare a anchetei, Directia Generala Educatie, Tineret, Sport a Consiliului municipal Chisinau urmeaza sa intreprinda masurile de rigoare cu privire la sanctionarea disciplinara a directoarei pentru tolerarea comportamentului abuziv al cadrelor in raport cu copii şi inacţiune dupa sesizarea efectuata de parinţi. De asemenea, s-a constatat ca educatoarea si ajutorul de educatoare au depus cerere de demisie inca pe 31 mai curent."

