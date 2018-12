Andrei Braguta, tanarul care acum un an s-a stins intr-un penitenciar din capitala, nu a fost asa cum il prezinta presa - spune sora acestuia - VIDEO

"Oamenii sunt ucisi, apoi se ascund dupa explicatii absurde ca ar fi un atac de cord sau o pneumonie, asta au scris despre moartea lui Andrei.”

Dupa moarte fratelui sau, Natalia Braguta a plecat peste hotare, de unde urmarea ce scrie presa despre cele intamplate. Plina de durere, tanara si-a insirat gandurile pe foaie.

Natalia BRAGUTA, SORA LUI ANDREI BRAGUTA: “Am dorit sa apar cinstea fratelui meu, a fost o durere, pentru ca nimeni nu stie cine a fost Andrei. Sa-ti faci concluzii doar din video, care a fost publicat, a fost ingrozitor.”

In cartea numita “Realitatea Invizibila”, tanara povesteste cine a fost Andrei Braguta. Acesta a facut facultate in Rusia, a studiat un semestru la New York, dupa care a revenit in tara. Tanarul lucra ca si inginer tehnician la o fabrica de producerea a hranei pentru animale.

Natalia BRAGUTA, SORA LUI ANDREI BRAGUTA: “Era un om minunat, tare bun, isi iubea familia. Mereu mergea inainte, studia, citea mult. Si-a dorit propria afacere, isi dorea sa traiasca.”

Unele din cele mai pretioase amintiri, legate de fratele sau, imortalizate in poze, le-a impartasit cu cititorii.

Natalia BRAGUTA, SORA LUI ANDREI BRAGUTA: “13 august am fost la pescuit, 10 august m-a intalnit. Aici, la New York. Aici era student la institutul din Krasnodar, cu prietenii.”

Natalia spune ca fratele sau suferea de Schizofrenie din 2012, in urma unei deplasari de lucru in Georgia. Lua medicamente si situatia era sub control. SINCRON: Natalia BRAGUTA, SORA LUI ANDREI BRAGUTAtr pt tr 08.13“Pe om l-au ucis, si in loc sa se prezinte faptele. Cel mai usor sa-l invinuiesti pe cel care a murit si s-au folosit de asta. Oamenii trebuie sa se gandeasca ce a fost cu adevarat acolo si ce se intampla.

Din banii obtinuti din vanzarea cartilor, tanara spune ca vrea sa creeze un desen animat pentru copii, prin care va schimba conceptii. La lansare au venit si parintii lui Andrei Braguta. Acestia doresc ca intr-o zi dreptate sa triumfe.

SINCRON: Ion BRAGUTA, TATA LUI ANDREI BRAGUTA

“Altii tineri care nimeresc in asa cazuri, sa nu fie maltratati sa nu fie batuti, sa fie cu ordine.”

Vadim Vieru, avocatul PROMO-LEX care reprezinta rudele lui Andrei Braguta in instanta, spune ca boala tanarului s-a agravat cand era in detentie pentru ca nimeni i-a oferit ajutor medical. Totusi sustine ca odata cu mediatizarea acestui caz, lucrurile au inceput sa se schimbe. SINCRON: Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX “ Au inceput sa miste lucrurile in izolatoare, comportamentul procurorilor si legat de cum judecatorii trateaza cazurile.”

Andrei Braguta a fost retinut vara trecuta pentru depasirea limitei de viteza si s-a stins la scurt timp in penitenciarul nr. 16. Procurorii au spus ca el a murit de pneumonie. Ulterior, insa, au aparut imagini care demonstreaza ca Braguta a fost batut de colegii de celula, iar politistii nu au intervenit. In acest caz au fost invinuiti 16 politisti si 4 detinuti. Procesul de judecata continua, iar vinovatii inca nu si-au primit sentinta.

Reporter: Daniela FOCSAImagini: Ghenadie STOIANOV