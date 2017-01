Andrei Donica, cel care i-a turnat o galeata cu lapte in cap ministrului finantelor, revoltat dupa ce niste indivizi care ar fi impuscat in directia masinii lui nu ar fi fost retinuti - VIDEO

VIDEO IN CURAND.

Andrei Donica sustine ca totul s-a intamplat acum 4 zile pe bulevardul Stefan cel Mare din capitala, dupa miezul noptii. Era in VAZ-ul sau impreuna cu fratele si oprise la semafor, cand geamul masinii i s-a facut tandari.

Donica spune ca dupa ce i-a oprit, a chemat imediat politia, iar soferul taxi-ului si ceilalti 4 indivizi care erau cu el ar fi incercat sa fuga.

Intre timp, geamul spart a fost inlocuit, spune Donica. Acesta insa a filmat masina imediat dupa incident. Activistul sustine ca nici una dintre persoanele care se aflau in taxi nu ar fi fost retinute, ci doar luate la intrebari de politisti. Donica este revoltat ca indivizii nu au ajuns pe mana oamenilor legii imediat, asa cum s-a intamplat in cazul lui toamna trecuta, atunci cand i-a turnat o galeata cu lapte in cap ministrului finantelor.

De cealalta parte, politia afirma ca taximetristul in varsta de 40 de ani a fost retinut imediat, iar acum se afla in arest preventiv in izolator.

Natalia STATI, OFIȚER DE PRESĂ IP CHIŞINĂU "Totul a pornit de la un conflict in trafic. Arma a fost gasita la soferul automobilului Dacia."

Daca va fi gasit vinovat, barbatul s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare.