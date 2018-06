Andrei Nastase: "Circul a continuat cu o cerere de recuzare a Judecatorului. Se pare ca este un joc menit sa tergiverseze procesul de validare" - VIDEO

Mesajul postat de Andrei Nastase pe pagina sa de facebook:

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: "Sunt departe de Chisinau, dar urmaresc cu atentie tot ce se intampla acolo. Voi decola in 15-20 de minute, astfel, pe la ora 13:00 voi fi in Chisinau, dar pana atunci stiu ca la Judecatoria Centru in mod normal astazi ar fi trebuit sa se valideze mandatul de primar ales al Chisinaului, sa se valideze alegerile.

Justitia este controlata de mafie, este controlata de Plahotniuc. Plahotniuc si mafie sunt niste cuvinte comune si sunt niste cuvinte asociate, unul fara altulnu poate exista. Stiu ca exista multa suferinta si multa lume care s-a adunat in fata judecatoriei Centru.

Astazi circul a continuat cu o cerere de recuzare a Judecatorului. Se pare ca este un joc menit sa tergiverseze procesul de validare ale acestor alegeri.

Acesti indivizi continua sa jefuiasca RM, Chisinau. Eu va invit la calm, sa nu ne lasam provocati de acesti indivizi. Daca vrem sa scapam de aceasta mafie, noi trebuie sa avem nervii de otel. Trebuie sa avem gandirea treaza."