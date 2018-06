Andrei Nastase, ales primar general al capitalei cu 52,57%, conform rezultatelor preliminare anuntate de CECC. Bucurie mare la sediul PPDA: "Nastase e primar, Nastase e primar"

PORTRET DE PRIMAR. Cine este Andrei Nastase:

A intrat in politica pe valul miscarii protestatare antiguvernamentale din 2015, generate de disparitia din sistemul bancar a circa un miliard de dolari. Numele lui este legat de cel al oamenilor de afaceri Victor Topa si Viorel Topa, pe care i-a reprezentat in instanta in litigii economice. Ei au parasit Republica Moldova inainte de anuntarea sentintelor de condamnare la privatiune de libertate.

În scrutinul local, la fel ca şi la alegerile prezidenţiale din 2016, Năstase îşi declară drept obiective prioritare lupta cu „regimul oligarhic care a capturat ţara” şi stârpirea corupţiei. Este sprijinit de partidul Maiei Sandu PAS şi de PLDM.

Andrei Năstase a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „A.I. Cuza” de la Iaşi, după care a lucrat la Procuratura de transport.

În 1998 l-a cunoscut pe Victor Ţopa, iar în 1999 i-a devenit fin de cununie. Peste un an a fost numit vicedirector al companiei de stat Air Moldova. În acea perioadă preşedinte al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile era Victor Ţopa.

Presa care sprijină PDM susţine că Victor Ţopa şi Viorel Ţopa ar conduce din umbră Platforma „Demnitate şi Adevăr”, iar Andrei Năstase ar fi executorul directivelor venite de la cei doi oameni de afaceri care ar vrea să se răzbune pe Plahotniuc.

În declaraţia de venit depusă la CEC a indicat 0 lei din salariu pentru ultimii doi ani. De asemenea, a indicat patru case, o garsonieră, un garaj şi alte cinci bunuri imobile, plus 9 terenuri cu o suprafaţă totală de 2,5 ha (în Durleşti, Bâc şi Mândreşti) şi o maşină de marca Nissan Maxima.

Tot zero venituri din salarii a declarat şi în toamna lui 2016, fapt remarcat de analistul Petru Bogatu, care se întreabă cum reuşeşte să supravieţuiască şi să-şi întreţină partidul. Năstase a negat faptul că Victor Ţopa şi Viorel Țopa ar contribui la bugetul partidului.