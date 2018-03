Andrei Nastase cel mai probabil va fi sustinut de PAS penru sefia capitalei: "Ne este foarte aproape aceasta decizie comuna" - VIDEO

Maia SANDU, LIDER PAS: "Consiliul National Politic a stabilit ca este foarte important sa pastram unitatea fortelor autentic proeuropene antioligarhice in contextul alegerilor parlamentare. Asta insemnand sa avem unitate si in cadrul alegerilor din Chisinau. Pentru ca este deja un candidat anuntat, domnul Andrei Nastase, candidatului PPDA, Consiliul a stabilit ca e important sa urgentam si discutia pentru crearea blocului si sintem deschisi in urmatoarele zile sa clarificam toate lucrurile atat pe crearea blocurilor pentru alegerile parlamentare din acest an, cat si pe alegerile din Chisinau. Credem ca ne este foarte aproape aceasta decizie comuna. "