Andrei Nastase, despre concluziile comisiei de ancheta privind Fundatia "Open Dialog", care potrivit democratilor ar fi finantat ilegal PAS si PPDA: "Daca sa-ti iubesti tara, inseamna tradare de patrie - va invit sa faceti acelasi lucru" - VIDEO

Filmuletul postat de liderul PPDA, pe pagina sa de facebook:

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: "Daca sa-ti iubesti tara, inseamna tradare de patrie, va invit sa faceti acelasi lucru. Iubiti oamenii si nu lasati banditii de la guvernare sa ne fure tara. Eu sunt un om al acestei tari, imi iubesc tara si va invit sa faceti acelasi lucru."

Parlamentul va sesiza Procuratura Generala, SIS-ul, CNA-ul si agentiile secrete americane dupa ce comisia care investigheaza legatura dintre fundatia din Polonia cu PAS si PPDA si-a prezentat astazi concluziile. Membrii acesteia spun ca au dovezi care arata ca organizatia respectiva vinde echipamente militare statelor aflate in conflicte armate si ca ar fi implicata in laundromatul rusesc sau frauda bancara de la noi. Sunt niste aberatii menite sa denigreze opozitia sustine Maia Sandu.

Fundatia “Open Dialog” aduna bani din operatiuni ilicite si numele acesteia figureaza in schema de spalare a banilor "Laundromatul", iar interesul institutiei fata de Republica Moldova a aparut in anul 2016, imediat dupa arestarea si extradarea din Ucraina in Moldova, a omului de afaceri Veaceslav Platon. Acestea sunt cateva dintre concluziile raportului efectuat de comisia de ancheta a Parlamentului.

