Andrei Nastase, dupa ce Zinaida Greceanii a spus ca ACUM nu a invitat fractiunea PSRM la discutii: „Nu am spus numele fractiunii, dar am spus ca chemam toti deputatii care nu sunt sub controlul lui Plahotniuc, era de inteles” - VIDEO

„Am facut o invitatie catre toti deputatii aflati in afara controlului acestui regim oligarhic si chiar personal a lui Plahotniuc. O invitatie pentru a discuta pe fondul, pe continutul unui pachet de legi de dezoligarhizare a statului Republica Moldova, de faurire a statului de drept, de demarare a adevaratei lupte cu marea coruptie. Invitatia noastra ar fi putut sa aiba o destinatie specifica, sa fi spus doar fractiunii cutare, fractiunii cutare sau celei de a treia fractiune. Am facut aceasta invitatie si nu am specificat o anumita fractiune, nu am spus in mod direct numele unei fractiuni. Am spus ca ne adresam tuturor deputatilor din parlamentul Republicii Moldova care nu se afla sub controlul lui Plahotniuc” a spus Nastase.

Liderul PPDA a spus ca invitatia a fost destul de explicita, iar socialistii intentionat s-au facut ca nu au inteles. Totodata acesta mai spune ca daca ar mai face o invitatie, probabil acestia ar gasi alte pretexte sa nu vina.

Acum doua zile, copresedintii blocului ACUM au anuntat intr-o conferinta de presa ca invita la discutii toti deputaii care nu ar fi sub controlul lui Plahotniuc, dar nu a facut referire la nicio fractiune. Acestia au spus ca vor sa discute asupra proiectelor de lege votate si propuse de alesii fractiunilor PPDA si PAS.

Proiectele pe care le vor votate cei de la ACUM se refera la anularea sistemului mixt de vot, revocarea din functie a sefilor mai multor institutii de stat si publicarea raportului Kroll 2.

Nastase spune ca blocul politic vrea sa isi asume guvernarea, iar aflarea in opozitie nu este o solutie.

Daca in termen de 3 luni de la prima sedinta, Parlamentului nu devine functional, adica nu este adoptata nicio lege, atunci legislativul se dizolva si au loc alegeri anticipate. Saptamana trecuta, liderii PSRM, PD, PPDA si PAS s-au intalnit, pe rand, la Resedinta de Stat unde au discutat cu Igor Dodon, insa o coalitie de guvernare nu s-a conturat nici dupa aceasa intalnire.

Tot atunci, deputatii blocului ACUM au propus ca Maia Sandu sa fie prim-ministru, iar Andrei Nastase - presedintele Parlamentului. Dupa alegerile din 24 februarie, democratii au fost cei care au lansat negocierile privind crearea unei majoritati parlamentare. PD a invitat de cateva ori blocul ACUM la discutii, propunandu-i si functia de prim-ministru, dar reprezentantii blocului au refuzat sa sa se aseze la masa de negocieri.

Anterior, si PSRM a chemat blocul ACUM la discutii, dar si invitatia socialistilor a fost respinsa.