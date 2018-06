Decizia judecatoriei de a declara nule alegerile din Chisinau a fost atacata la Curtea de Apel. Andrei Nastase: "Ei cred ca noi vom ingenunchia, dar noi in fata mafiei nu ingenunchem" - VIDEO

“Nastase e primarul.”

“Vrem o regula, vrem o democratie.”

“Un popor intreg lupta pentru primarul tarii. Unde-s moldovenii din tara noastra?”

“Iesiti oameni buni la proteste, sa ne aparam votul. Nu mai putem cu banditii, hotii.”

“Asta e hotararea banditeasca. Numa banditii asa procedeaza.”

“Pe Filip noapta l-a ales si pe asta tot asa umbla sa aleaga.”

Andrei NASTASE: “Ei cred ca noi vom ingenunchia, dar noi in fata mafiei nu ingenunchem.”

Dupa o sedinta de judecata cu usile inchise, care a durat aproape 3 ore si dupa tot dupa atatea ore de deliberari, magistrata Rodica Berdilo a pronuntat hotararea instantei in jurul orei 10 seara.

Rodica BERDILO, MAGISTRAT JUDECATORIA CHISINAU, CENTRU: “Nu se confirma legalitatea alegerilor locale noi a primarului general din municipiului Chisinau.”

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: ” A fost prezentata motivatia incheierii? - Nu a fost prezentat nimic, doar asta, timp de 2 ore si jumatate. Probabil a fost in chinurile mari ale facerii aceasta decizie.”

Andrei Nastase mentiona aseara ca banuia ca situatia va lua o asemenea turnura, pentru ca astazi sa conteste decizia la Curtea de Apel.

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: “Instantele din Moldova sunt gata sa faca orice. Plahotniuc se joaca cu nervii oamenilor.”



Purtatorul de cuvant al democratilor a spus ca aceste declaratii sunt politice. Ieri, primarul ales chema oamenii la proteste, pentru a-si revendica votul. O prima manifestatie de acest fel este anuntata pentru aceasta seara in fata promariei Chisinau.



Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: “Deja nu mai este in joc demnitatea platformei sau a mea, ci demnitatea tarii si oamenii care au iesit la vot.”



In cazul in care Curtea de Apel va mentine decizia luata de prima instanta, avocatii edilului spun ca vor merge si la Curtea Suprema de Justitie. Anterior socialistii au depus doua contestatii impotriva lui Andrei Nastase.

In prima, care a fost respinsa, acesta era acuzat ca a fost sustinut intr-un mod deschis de primarii din Romania in timpul campaniei. In a doua contestatie a PSRM, Andrei Nastase era acuzat ca a facut agitatie electorala in ziua alegerilor, cand a indemnat oamenii sa iasa la vot.

In acesta caz, Curtea Suprema a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel, care a stabilit ca Nastase a incalcat legea. Codul electoral spune ca in cazul declararii scrutinului nevalid, la carma capitalei ramane primarul interimar in functie, pana la alegerile noi de la anul.