Andrei Nastase, nemultumit de intrebarea reporterului Pro TV, despre incidentul de la protestul de ieri: "Nu m-am asteptat de la voi....." - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "Au aparut imagini ieri, precum ca cativa protestatari au bruscat cativa muzicanti..."

Dupa ce si-a incheiat conferinta de presa din fata Primariei, primarul ales Andrei Nastase s-a apropiat de jurnalista Pro TV si i-a spus ca nu s-a asteptat la o astfel de intrebare din partea postului nostru de televiziune.

Ieri, pe o retea de socializare au devenit virale imagini in care se vede cum un grup de protestatari, care scandau in fata primariei, i-au luat la imbranceli pe cativa tineri care cantau la instrumente muzicale, chiar in fata Oficiului Postal, peste drum de Primarie.