Andrei Nastase, despre contestatiile socialistilor: "Sunt facute la indicatie politica...din partea lui Plahotniuc. Ei sunt in stare sa anuleze rezultatele acestor alegeri" - AUDIO

Andrei NASTASE: "Sunt niste contestatii lipsite de argument. Sunt niste contestatii facute la indicatie politica si macar nici nu la indivatia lui DOdon, dar din partea lui Plahotniuc.

Ivan Ceban si Dodon sunt niste unelte in mana lui Plahotniuc.

Eu chiar cred ca ei sunt in stare de orice, inclusiv sa anuleze rezultatele acestor alegeri si acest lucru s-a vazut imediat dupa victoria din 3 iunie, atunci cand m-am opus mafiei imobiliare, atat in cazul Gaudeamus, cat si in cazul Bogdan Voievod."



Chisinaul ramane fara primar. Mandatul lui Andrei Nastase nu a fost validat intrucat sedinta de judecata a fost amanata. Asta pentru ca la Curtea Suprema erau pe rol doua contestatii depuse de socialisti. Sustinatorii lui Andrei Nastase au protestat in fata instantei, scandand ca este corupta.