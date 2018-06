Andrian Candu - afacerist prin procura. Investigatie Rise Moldova - VIDEO

I-am solicitat şefului adjunct al Autorităţii Naţionale de Integritate, Lilian Chişca, să ne explică ce prevede legea la capitolul incompatibilitate de funcţii, fără să menţionăm „cazul lui Candu”, noteaza Rise Moldova.

Reporter Rise Moldova: Are dreptul un deputat să reprezinte prin procură o companie?

Lilian Chişca: Nu are dreptul să o reprezinte, fiindcă asta se încadrează tot în incompatibilităţi. Aici aş vrea să fac aşa o claritate. Fiecare caz de incompatibilitate, fiecare situaţie, este necesar de a fi examinată în parte sau separat.

Reporter Rise Moldova: Şi dacă nu este o activitate remunerată? De exemplu, deputatul zice: eu reprezint prin procură, dar nu primesc bani pentru asta.Lilian Chişca: Renunţarea la remunerare nu înseamnă că această funcţie nu este remunerată. Şi asta nu dă premize pentru o persoană care ar fi subiectul declarării în sensul Legii 133 să desfăşoare o anumită activitate – că a renunţat.

Reporter: Ce se întâmplă dacă nu rezolvă situaţia de incompatibilitate?

Lilian Chişca: Dacă nu o face încalcă legea şi este pasibil de a fi demis din funcţie prin prisma unui ipotetic control din partea Autorităţii.

CE SPUNE CANDU

Despre faptul că Andrian Candu a fost „proprietar” prin procură, RISE Moldova a scris încă în mai 2015. Atunci, după publicarea anchetei preşedintele Parlamentului a făcut următoarea declaraţie:

Andrian Candu, preşedintele Parlamentului (din ianuarie 2015): În situaţia în care este adevărat ceea ce menţionează ei (n.r. RISE Moldova), reiese că eu am făcut declaraţii false şi ar trebui să răspund potrivit legislaţiei. Iată de ce am expediat patru scrisori la patru instituţii prin care am sesizat Procuratura Generală, Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Informaţii şi Securitate ca să investigheze. În situaţia în care lucrurile se vor adeveri că eu sunt proprietar, şi asta bineînţeles că este o speculaţie, îmi voi da demisia din funcţia de Preşedinte al Parlamentului.

