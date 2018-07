Andrian Candu: "Avem o crestere in buget mult mai mare decat asistenta macrofinanciara. Ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European nu ne opreste sa ducem pana la sfarsit toate proiecte"

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Vreau sa aduc multumiri si aprecieri celor care au reusit prin actiuniunile sale sa avem o reusita frumoasa in fata Fondului Monetar International. S-a discutat mult despre nevalidarea alegerilor locale asa cum am mai spus ca putem sa criticam aceasta decizie, dar daca construim un stat de drept, trebuie sa o respectat si sa facem asa incat astfel de situatii sa nu ne se mai intample.

S-a aprobat o decizie pentru a gasi solutii la aceasta problema si am convenit sa cream un grup de lucru si avem deja suportul Consiliului Europei. Acelasi lucru l-am analizat in asa fel in cat acest grup de lucru sa conlucreze cu societatea civila, intr-un timp proxim sa evalueze situatia si sa analizeze, pentru ca ulterior sa vina cu unele concluzii, iar daca sunt unele schimbari legate de ziua tacerii, ziua votului sau mobilizarea in timpul campaniei electorale, ele trebuie discutate in Parlament si sa gasim solutii.

Ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European nu ne opreste in tot ceea ce am inceput noi sa facem si ne vom duce pana la sfarsit toate proiecte.Avem o crestere in buget mult mai mare decat asistenta macrofinanciara."

Ieri, Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care solicita sa opreasca asistenta de 100 de milioane de euro pentru Moldova. Totodata a cerut Comisiei Europene sa suspende si sprijinul bugetar de 20 de milioane de euro. Eurodeputatii sustin ca finantarea ar putea fi deblocata daca scrutinul din toamna va fi corect. Inainte de a vota, oficialii au criticat dur guvernarea de la Chisinau si decizia de a anula alegerile din capitala.





Tot in cadrul sedintei de ieri, sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini a declarat ca este dezamagita de deciziile luate de institutiile de la noi privind alegerile locale.





Dupa dezbateri, deputatii europeni au adoptat rezolutia cu 343 de voturi pentru, 35 impotriva si 160 de abtineri. In total au fost inaintate 6 rezolutii, votata fiind cea a Partidului Popular European.





Alegerile din 3 iunie din Chisinau, castigate de Andrei Nastase au fost declarate nule de catre instanta de judecata, din cauza unui live facut de Nastase pe facebook, in care acesta indemna oamenii sa iasa la vot. Pe 29 iunie Comisia Electorala a luat act de decizia instantei de judecata, care a declarat nule alegerile din 3 iunie din Chisinau, anuntand ca alegeri generale vor fi organizate 2019.