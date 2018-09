Andrian Candu, cu microfonul PRO TV in mana, la Ziua Usilor deschise de la Parlament: "-Vreti sa lucrati la PRO TV? -Mai stiti? Expira mandatul, dupa aia... Cat e salariul? Meritati cat mai mult" Vezi momentul - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Cum vi se pare acest eveniment?"

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Foarte frumos."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Credeti ca este util pentru cetatenii tarii?"

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Eu cred ca oamenii vad zi de zi cum lucreaza Parlamentul."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Dar sa vada in ce conditii?"

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Eu stiu ca anul trecut oamenii au ramas impresionati de luxul pe care l-au vazut aici in Parlament."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Doar de lux sau si de proces?"

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Despre proces mai putin ne-au comunicat."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-De aceea am organizat si in acest an Ziua Usilor deschise in Parlament."

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Vreti sa lucrati la PROTV?"

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Mai stiti? Expira mandatul, dupa aia... da ce va e frica ca o sa va fac concurenta?"

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Nu. Va asteptam in echipa noastra."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Cat e salariul Dvs? Asa pe criterii? Eu am 10200 de lei."

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: "-Eu cred ca avem inca mult de lucrat pana o sa avem un salariu ca al Dvs."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "-Pai inseamna ca trebuie de muncit, muncit si muncit, chiar si peste program, asa cum fac eu si atunci cu siguranta o sa castigati si transmiteti administratiei ca meritati cat mai mult."