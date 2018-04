Andrian Candu, despre afacerile liderului PD si relatia cu Dodon: "A vandut tot, televiziunea este unica afacere pe care Plahotniuc o mai are in Moldova "."Nu avem nicio sansa sa fim pe aceeasi unda" - VIDEO

- Este Republica Moldova un stat oligarhic?

- Cred că este o exagerare. Ce înseamnă oligarh? Că există o persoană sau un grup de persoane care are un interes economic datorită afacerilor pe care le are şi intervine în treburile statului, şi pune interesele grupului de afaceri mai presus de cele ale statului atunci când are de ales. De foarte multe ori se ţinteşte o anumită persoană, şi este vorba despre preşedintele Partidului Democrat, domnul Plahotniuc.

Da, dumnealui vine din domeniul afacerilor, numai că foarte puţini ştiu că atunci când a intrat în afaceri, 2009 sau 2010, avea mai multe afaceri în Moldova şi că era o persoană importantă din punct de vedere al afacerilor în domeniul imobiliar, financiar-bancar, în tot ceea ce înseamnă hoteluri, «real estate».

La ora actuală, el este un om de afaceri, dar mai mult ca trecut decât ca prezent, deoarece foarte multe afaceri au fost vândute pe parcursul timpului, pentru a nu mai exista nicio sensibilitate, să nu existe nicio percepţie, niciun fel de legătură la nivel de achiziţii publice, de exemplu, sau elemente unde ar putea să existe corupţie. Acum, dumnealui este proprietar al unui, din câte am înţeles…. de fapt, nici hotel nu mai este, că a fost vândut. Este vorba despre televiziune. Deci, are interes în domeniul media, şi asta fiind singura afacere pe care o mai are în Moldova.

Acum, în Moldova sunt oameni de afaceri care au mult mai multe afaceri şi, eventual, relaţii cu politicul, probabil fiind persoane din umbră şi deghizat susţinând anumite partide politice. Domnul Plahotniuc nu mai are afaceri şi şi-a asumat direct responsabilitate politică prin a conduce Partidul Democrat. De aceea, dacă ar fi să luăm pur ştiinţific, teoretic, denumirea de oligarh nu prea se mai încadrează în tot ceea ce s-a vehiculat în urmă cu mai mulţi ani. Şi toţi cei care acum blamează, trebuie să înţeleagă că Partidul Democrat şi-a asumat rolul de guvernare. Este prima vioară a guvernării.

Da, Partidul Democrat este numărul unu, dar, în acelaşi timp, este partidul responsabil de tot ceea ce se întâmplă în ţară. Nu mai poţi blama pe cineva din spate, ascuns, care are anumite interese, deoarece persoanele sunt în faţă, şi-au asumat responsabilitatea şi o fac transparent.

Cat despre relatia cu seful statului, Candu spune ca daca nu este o relatie foarte eficienta, macar una functionala sa fie. Presedintele Parlamentului spune ca nu are nicio viziune comuna cu a lui Dodon si ca din start era clar ca nu exista nicio sansa ca cei doi sa fie pe aceeasi lungime de unda.

- Care este relaţia cu preşedintele Igor Dodon?

- Încercăm să avem o relaţie instituţională de funcţionalitate. Care să fie, dacă nu foarte eficientă, măcar funcţională. Legile aprobate în Parlament, trimise la promulgare. Iniţiativele pe care, eventual, le are preşedintele Dodon, să fie valorificate şi să nu acceptăm abuzurile şi încălcarea legii. Cât despre elemente comune şi aceeaşi viziune, era din start clar şi deja doi ani de mandat au arătat că nu avem clar nicio şansă să fim pe aceeaşi undă şi în aceeaşi luntre în tot ceea ce înseamnă administrarea unui stat.

- Nu e puţin paradoxal şi bizar că există un preşedinte care are viziuni la polul opus de cele ale Partidului Democrat, ale Guvernului?

- Bizar, având în vedere prin ce am trecut noi, nu este. Bizar ar fi fost în alt context. În situaţia în care populaţia era foarte dezamăgită, venită din criză economică şi socială; dezamăgită pe partidele pro-europene şi cum am adus noi statul. Pe valul acelei dezamăgiri şi a neparticipării a votanţilor de dreapta în acele alegeri s-a mers pe valul extremelor, pe tot ceea ce înseamnă anti-Europa, pro-Rusia. Criza cu Rusia, embargoul, propaganda.

Telespectatorul din Republica Moldova priveşte foarte mult televiziunea rusească. Îi plac şi elementele de divertisment, şi filmele, dar indirect era influenţat şi de ceea ce înseamnă ştiri. Şi Putin se bucură de o anumită reputaţie datorită acestei propagande. Deci toate, împreună, au jucat un rol semnificativ în alegerea preşedintelui Dodon. Dacă nu ar fi fost propaganda, dezamăgirea cetăţenilor pe actul de guvernare greşit din 2014-2015, cu siguranţă Dodon nu câştiga alegerile, ci Maia Sandu.

Plus că au fost greşeli şi din partea Maiei Sandu. Care nu a ştiut să valorifice un anumit suport şi să vină cu un mesaj mai mult de consolidare decât de dezbinare. Ea când a declarat, înaintea alegerilor, că nu are nevoie de votul şi susţinerea Partidului Democrat, a lovit în membrii PD. Chiar dacă eu am mers la vot şi am votat pentru ea, alt coleg de-al meu, care este pro-european, nu a votat pentru ea dintr-un motiv simplu. «Cum adică, ea mă înjură, mă face de nimic, criminal, bandit şi eu să merg să votez pentru ea? În veci!».

Am oameni în familie care au zis să nu mergem la vot şi gata. A fost şi un comportament greşit. Toate acestea cauze au dus la victoria lui Dodon. Dacă s-ar organiza alegeri astăzi, mai ales după doi ani de administrare relativ bună a statului, şi se vede şi în sondaje, acum, dacă s-ar alege preşedintele, Dodon nu ar câştiga. Uitaţi-vă la ce se întâmplă cu socialiştii în sondaje în general, ce se întâmplă cu Dodon şi ce se întâmplă cu Partidul Democrat.

Cu cât mai mult vor simţi oamenii rezultatele, nu declaraţii şi vorbe, vom reuşi să menţinem şi după alegerile parlamentare o guvernare pro-europeană.

