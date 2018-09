Andrian Candu, intr-o vizita la Washington: 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din RM au fost identificati, iar pe Ilan Sor nu poti sa-l bagi la puscarie doar pentru ca exista o decizie a primei instante - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA: "Vorbind despre furtul miliardului. Avem mai mult de 45 de cauze penale. Avem 55 de oameni care sunt cercetati penal in acest caz. Cativa dintre ei sunt retinuti, altii deja condamnati. Avem o strategie de recuperare, in etape, a banilor disparuti. 90 la suta din banii disparuti au fost deja indentificati. Acum vorbim despre procesul de recuperare.“

Cand in discutie s-a pus subiectul miliardului furat, Candu a incercat sa linisteasca apele spunand ca lucrurile se misca in directia potrivita si ca desi se intampla destul de lent, banii vor fi recuperati. Referindu-se la primarul de Orhei, Ilan Sor, indicat de Kroll drept unul dintre beneficiarii banilor furati din cele trei banci, Andrian Candu spune ca acesta inca se poate bucura de prezumtia nevinovatiei.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA: “Prima decizie a instantei nu se executa. Nu poti opri o persoana si sa o bagi in inchisoare, doar pentru ca avem o decizie a primei instante. Urmeaza ca urmatoarea instanta sa se pronunte. Urmeaza decizia Curtii de Apel. Trebuie sa asteptam si hotararile urmatoare. De nu, ne vom trezi cu cazuri la CEDO. Poate nu-mi place Sor si cum se promoveaza, dar ar trebui sa schimb legea de dragul lui?”

Declaratiile vin in contextul unui eveniment organizat de Atlantic Council, organizatie americana care a scris si un rezumat dspre situatia din Republica Moldova. In el se vorbeste despre faptul ca sistemul judiciar ramane a fi controlat, presa independenta se confrunta cu mai multe probleme, iar democratia ramane a fi o provocare pentru tara noastra.

Andrian Candu se afla in vizita in Statele Unite ale Americii in calitate de vicepresedinte al Partidului Democrat, iar cheltuielile legate de aceasta deplasare nu sunt acoperite din bani publici, se arata intr-un comunicat al legislativului.