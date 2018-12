Candu le spune americanilor ca Razboiul Rece nu s-a incheiat, iar Moldova cu Ucraina sau Georgia s-ar afla in epicentrul conflictelor. Ce a spus speakerul despre situatia din regiune - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Republicii Moldova: “Ceea ce vedem la moment este ca Razboiul Rece nu s-a terminat si se pare ca Putin vrea sa restabileasca Uniunea Sovietica. De aceea, tari precum, Ucraina, Moldova sau Georgia sunt in prima linie ca sa infrunte aceste incercari.”



In cadrul unei interventii televizate pentru postul de televiziune american FOX News, Candu insista ca tara noastra are nevoie de suportul americanilor impotriva agresiunii rusesti.

Potrivit presedintelui parlamentului, aceasta s-ar manifesta prin intermediul partidelor pro-rusesti de la noi, finantate de Kremlin, sau programe media care ar transmite stiri false, in favoarea Rusiei.

Democratul Andrian Candu, acuzat de partidele de opozitie ca formatiunea din care face parte ar mima lupta cu socialistii, nu a pomenit nimic insa despre numeroasele televiziuni ale nasului sau, Vlad Plahotniuc, atunci cand a vorbit de media controlata. Candu a pomenit si despre tensiunile izbucnite recent intre Moscova si Kiev, in urma incidentului din stramtoarea Kerci.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Republicii Moldova: “Daca Ucraina are de suferit, la fel se intampla si cu Moldova. E efectul domino.”



Iar cand s-a luat vorba despre viitoarele scrutine care urmeaza sa fie organizate in tara noastra, Candu s-a cam incurcat in declaratii.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Republicii Moldova: “Avem alegeri parlamentare in februarie si prezidentiale in martie.”



Asta in conditiile in care, un nou scrutin prezidential este programat abia pentru anul 2020. Fraza insa a starnit discutii aprinse printre simpatizantii opozitiei, care vehiculeaza ca PD ar pregati o demisie a presedintelui, in urma suspendarilor din functie repetate a acestuia. Speakerul parlamentului se afla intr-o vizita oficiala in Statele Unite.