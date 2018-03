Andrian Candu: "Ziarul de Garda manipuleaza din nou. Nicaieri nu am spus ca acela este design-ul arenei, asa cum reiese din niste pretinse discutii ale celor de la Ziarul de Garda cu niste arhitecti din Franta"

Iata ce a scris Andrian Candu pe pagina sa de facebook:

Proiectul unei arene pe care democratii se lauda ca o vor construi intr-un an la Chisinau seamana izbitor cu cel al unui complex similar prezentat acum 4 ani in Dunkerque, o regiune din Franta. In materialul video prezentat de presedintele parlamentului la brifiengul PD se vad aceleasi imagini. Pana si logourile proiectul din Franta au fost pastrate, fiind vizibila inscriptia Dunkerque. Candu spune ca s-a lucrat timp de cateva luni la conceptul Chisinau Arena. Complexul va fi construit in baza unui parteneriat public-privat pe un teren de 10 hecatare la Stauceni si ar putea costa 50 de milioane de euro.