Angajati la stat, dar cu lefuri de pana la cinci ori mai mari decat salariul mediu pe economie. Cine primeste cele mai mari salarii din tara - VIDEO

Moldstreet scrie ca angajatii din cel putin 10 companii de stat au avut, in 2017, castiguri lunare brute de peste 13 mii de lei. Lideri la capitolul salarii se afla angajatii Moldatsa, responsabili de monitorizarea si dirijarea traficului aerian in spatiul national. Aici, salariul mediu brut a fost anul trecut de 25 de mii de lei.

Ziarul de Garda scria anterior ca MoldATSA angajeaza in mare parte rudele demnitarilor din Moldova. In unele cazuri, au fost create functii si departamente noi, pentru a face loc acestora. In clasament urmeaza compania aeriana AIR Moldova, cu o leafa medie de peste 22 de mii de lei. Veniturile mari sunt explicate prin remunerarea pilotilor care trebuie sa fie corespunzatoare.

Altfel, exista riscul ca acestia sa plece. Pe locul trei se afla intreprinderea moldo-rusa MoldovaGaz cu 19 mii de lei lunar. Moldstreet vorbeste despre Centrul pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor, ca ar fi surpriza topului. Acolo, angajatii ar primi, in mediu, peste 17 mii de lei, iar cei de la Administratia de Stat a Drumurilor in jur de 16 mii.

Datele s-ar regasi in raportul Agentiei Proprietatii Pubice. Daca e sa ne referim la nume concrete, anul trecut, guvernatorul BNM ridicase peste un milion de lei muncind la stat. Ceea ce ar insemna, un venit lunar de peste 100 de mii de lei.

Directorul autoritatii Aeronautice Civile, Radu Bezniuc se putea lauda cu un salariu de aproape 70 de mii de lei pe luna, iar seful de la ANRE, Tudor Copaci, a castigat intr-o luna cat 10 salarii medii pe economie, adica in jur de 60 de mii. Cifrele erau indicate in declaratiile de avere depuse de acestia la Autoritatea Nationala de Integritate.