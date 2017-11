Angajatii judecatoriei Centru s-au mutat in sediu nou, iar de luni institutia isi va desfasura activitatea in cladirea unde pana nu demult era Ministerul Agriculturii - VIDEO

A fost forfota mare astazi la sediul vechi al fostei judecatorii Centru. Tot mobilierul, actele si lucrurile angajatilor, dar si a magistratilor au fost mutate. Au fost golite si birourile ocupate de alte institutii, magazine sau firme, astfel cladirea urmeaza sa ramana goala in acest weekend. Nu se stie deocamdata pentru ce va fi folosita de-acum incolo.

In spatele camerelor de luat vederi, judecatorii ne-au spus ca pentru astazi au amanat unele sedinte, altele insa s-au desfasurat. Toate lucrurile au fost mutate in fostul sediu al ministerului Agriculturii.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Magistratii, dar si toti angajatii judecatoriei Centru vor ocupa patru etaje in fostul sediu al ministerului Agriculturii, astfel ca, de saptamana viitoare, sedintele de judecata se vor desfasura deja aici. Din cate se poate vedea, unii si-au adus toate lucrurile din birourile vechi - scaune, mese, flori - toate sunt mutate aici.”

Intre timp, urmeaza sa fie amenajat spatiu si pentru celelalte instante de judecata. Anterior, ministrul justitiei spunea ca va dura in jur de doi ani ca acolo sa fie create toate conditiile necesare. Decizia a fost luata la inceputul lunii octombrie in cadrul sedintei Guvernului. Potrivit ministrului Justitiei, judecatorii vor avea la dispozitie o cladire cu suprafata de aproape 2 mii de metri patrati si un garaj de peste o suta de metri patrati. Judecatoria Chisinau isi desfasura activitatea in 5 sedii.