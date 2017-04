Angajatul unei scoali-gradinite de la Botanica a murit, fiind strivit de un copac in timp ce facea ordine in curtea institutiei. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Nenea Mihai, asa cum il numeau copiii si angajatii scolii-gradinite numarul 90, avea grija de 7 ani de curtea institutiei. Azi dimineata isi suflecase manecile impreuna cu alti doi colegi ai sai, mai gasisera trei voluntari, rude si cunoscuti, si s-au apucat sa le vina de hac copacilor care stateau sa se prabuseasca in curtea scolii.

Mariana RUSU, DIRECTOAREA SCOALA-GRADINITA NR. 90: “Ei au taiat copacul, acesta era legat cu o funie, dar acesta a cazut in alta directie, decat s-au asteptat.”

Directoarea institutiei sustine ca arborele era in picioare, dar muncitorii s-au gandit ca el se poate prabusi in orice moment si au decis sa-l taie ca sa nu puna in pericol copiii.

Mariana RUSU, DIRECTOAREA SCOALA-GRADINITA NR. 90: “Noi am ascultat apelul autoritatilor care au spus ca fiecare sa faca ordine in curtea sa, asa ca am rugat muncitorii sa curete curtea.”

Abia dupa cateva ore de la tragedie o echipa de la Spatii Verzi si-a facut aparitia si a inceput sa taie copacul care s-a prabusit peste muncitor. Cei de la Spatii Verzi sustin ca nu este de competenta lor sa aiba grija de scoli si gradinite, acestea avand propriii muncitori.

Totodata, potrivit adiministratiei, echipa care a fost la fata locului ar fi constatat ca, de fapt, copacul respectiv nu prezenta pericol de prabusire si nu trebuia taiat.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Curtea scolii arata dezastruos, o multime de copaci si crenzi au cazut. Acest arbore imens a fost smuls din radacina. Iar dincoace un copac a cazut peste acest gard de fier, indoindu-l cu totul.”

Cat timp s-au facut cercetarile, poarta principala a fost inchisa, asa ca parintii si-au facut loc cu greu printre crengi cazute ca sa-si ia micutii acasa. Cu totii se tem pentru copiii lor si cred ca evacuarea copacilor prabusiti ar fi trebuit sa aiba prioritate in scoli si gradinite. Ca sa fie evitate neplacerile, astazi copiii nu au avut voie sa iasa la pauze afara.

Cazul de astazi este investigat de politie care urmeaza sa afle, printre altele, daca actiunea muncitorilor a fost coordonata cu autoritatile. In urma ninsorilor de la sfarsitul saptamanii trecute majoritatea scolilor si gradinitelor din capitala a fost afectata. In noua a fost avariat acoperisul, iar pe teritoriul a 40 de institutii au cazut fire electrice.

Ultimul caz in care un om a fost strivit de un copac a fost anul trecut in iunie. Atunci o femeie de 45 de ani a murit dupa ce un arbore de pe strada Vasile Lupu s-a prabusit peste ea in timp ce ploua.