Ani grei de inchisoare pentru cei doi tineri din Calarasi care si-au omorat un consatean la betie si au continuat sa bea langa cadavru - VIDEO

Totul s-a intamplat in luna martie in satul Pitusca, Calarasi. Victima in varsta de 53 de ani a fost omorata in bataie de catre doi tineri de 24 si 26 de ani din aceeasi localitate, in urma unui conflict. Alertati de cativa sateni, care au auzit tipete din curtea gospodariei, politistii au venit la fata locului si au dat peste un tablou de groaza. Unul dintre tinerii, suspectati de omor, era chiar langa cadavru si bea vin. Ucigasii au fost retinuti in aceeasi zi.

Sentinta este cu drept de atac.