Ani la rand consilierii municipali nu aveau bani pentru a inlocui rablele de autobuze din oras, acum insa, ca prin minune, au gasit. CMC a alocat 30 de milioane de lei pentru a cumpara vehicule noi - VIDEO

Ion Butucel a venit sa munceasca la Parcul Urban de Autobuze acum 40 de ani. Spune ca nu a avut norocul de a conduce un autobuz, care sa nu sa strice macar intr-o zi.

Ion BUTUCEL, SOFER, PARCUL DE AUTOBUZE: „Iaca chiar astazi ma ucram la aeroport, cutia s-a blocat si vibra. Am dat toti oamenii jos. Sunt vechi si carpite. La altii si pe drum masinele se desfac in doua, mai ales alea cu remorci in jumatate se rup. Lumea se sperie, tac si se duc pe jos.”

Soferii nu se plang, insa recunosc ca in pauza de masa nu mananca ci, repara rablele.

„Noi acum reparam cutia de viteza, ambreiajul. Si avem aici mai multe.”

„Reparam acoperisul ca fierul este ruginit, acoperim cu silicon.”

Termenul de exploatare a unui autobuz este de opt ani, la noi insa cele mai noi vehicule sunt de 11 ani. Majoritatea insa a depasit 30 de ani.

Ion CALUGAREANU, SOFER: "Totul e nou, firma noua, fanera noua, cauciucurile noi, eleasticul pus pe clei. Totul este nou aici."

„Starea este foarte buna. Am facut podeaua, scaunele, motorul, amortizoarele noi. - Cati ani are acest autobuz? - 19 ani si patru luni. - Dar am vazut un scaun jerpelit. - Doar asta a ramas, restul pe toate le-am schimbat.”

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: „Chiar si cele mai noi autobuze ajuns sa fie reparate zilnic. De exemplu acesta are 11 ani si mai ca toate pisele au fost schimbate. Azi a venit si randul radiatorului sa fie inlocuit.”

Incurand Parcul de Autobuze ar putea fi completat cu vehicule noi. 50 de autobuze urmeaza sa fie cumparate in rate la primavara.

Iacob CAPCELEA, SEF PARCUL URBAN DE AUTOBUZE, CHISINAU: „In caietul de sarcini este stipulat ca autobuzele sa fie de tip urban, autbuze cu podeaua coborata pe toata lungimea, cu trei usi obligatoriu, dotate cu conditioner, neaparat cu platforma pentru invalizi.”

Un autobuz cu toate dotarile va costa aproape 2 milioane 300 de mii de lei. Astfel, cheltuielele, pentru cele 50 de vehicule, se ridica pana la 120 milioane de lei. Autoritatile vor plati prima transa de 30 de milioane, imediat dupa ce se vor incheia licitatiile din primavara. Restul va fi achitat, in transe timp, de cinci ani.

Ion BUTUCEL, SOFER PARCUL DE AUTOBUZE: „Sper ca macar la pensie vom lucra pe nou.”