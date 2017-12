Anisoara Loghin a prezentat ultimul buletin de stiri la PRO TV - VIDEO

"Doamnelor si domnilor, jurnalul se incheie aici. A fost, de atlfel, ultimul jurnal pe care am avut onoarea sa vi-l prezint. Va multumesc din suflet pentru fiecare clipa de atentie. Cu bune, cu rele, au fost cativa ani memorabili petrecuti aici, la stirile Pro TV, ani in care am crescut, am invatat, ani care m-au format ca personalitate. Va urez o seara frumoasa si sarbatori fericite. La revedere!"

Anisoara Loghin si-a inceput cariera la PRO TV in 2010, in calitate de reporter. Pe parcursul catorva ani, a fost reporter pe domeniile politic si economic.

In 2012, Anisoara Loghin a devenit prezentatoare de stiri, iar primele jurnale au fost cele de la ora 22.30, dupa care a inceput sa prezinte jurnalul de la ora 17:00.

Din toamna acestui an pana acum, a prezentat si stirile de la ora 13:30.