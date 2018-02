ANRE-ul vine cu o noua veste proasta pentru soferi. Benzina se scumpeste de maine cu inca 15 bani. Vezi cat va costa - VIDEO

"Cum? Iar s-a scumpit?"

Pe Victor, vestea ca benzina se scumpeste din nou l-a intristat. Omul munceste in constructii si vine in fiecare zi la serviciu cu masina.Nu face banul cu ciocanul, iar majorarea chiar daca nu e semnificativa, il afecteaza. Barbatul are sapte copii acasa si preturile tot mai piparate, ii fac viata grea.

Benzina va adauga de maine 15 bani la pret si va ajunge sa coste 18 lei si 62 de bani. Este a patra majorare de pret la acest tip de carburant. Acum doua saptamani s-a scumpit cu 25 de bani, iar anterior cu 13 si respectiv cu 70 de bani. Asa se face ca acum avem un pret cu un leu si 20 de bani mai mare decat la inceputul iernii.Cat de corecte sunt majorarile, expertii spun ca nu putem afla, in conditiile legislatiei actuale.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: "Sa vorbim despre pretul la benzina este ca si cum am vorbi despre pretul la paine fara sa stim pretul fainii. Noi nu avem acces la preturile stabilite la nivel international la carburanti. La ele au acces doar ANRE si parlamentul."

Expertul in energetica, Sergiu Tofilat sustine ca piata ar trebui sa fie libera, iar importatorii sa stabileasca propriile preturi.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: "Si daca ei vor majora nejustificat preturile? Ar trebui sa primeasca amenzi de la Consiliul Concurentei."

Intre timp ANRE anunta ca motorina se ieftineste cu trei bani si va costa de maine 16 lei si 48 de bani.ANRE a inceput sa anunte preturi plafon la carburanti din aprilie 2016.Atunci benzina costa 15 lei si 77 de bani.Petrolistii sunt obligati sa nu depaseasca aceste preturi.