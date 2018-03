ANRE va stabili noile preturi la gazele naturale. Expertii sunt insa nemultumiti si spun ca decizia va fi una pripita. Ei cer sa fie facuta o dezbatere publica si, abia dupa asta, adoptate tarifele - VIDEO

Victor PARLICOV, EX-DIRECTOR ANRE: „Am primit o scrisoare prin care am fost informati ca raspuns la intrebarile noastre vom primi pana pe 30 martie, dar maine ei vor sa anunte tarifele. Vrem sa aflam detalii tehnice care afecteaza in mod substantial facturile pe care le platim”.

Expertii sustin ca exista mai multe neclaritati privind noile tarife propuse de ANRE. In afara de pretul mult mai mic de import, agentia ar trebui sa tina cont si de ieftinirea continua a dolarului, afirma acestia. Parerea lor este ca o dezbatere publica in care sa fie implicata si societatea civila ar putea face mai multa lumina.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: „Noi am intrebat ministerul din ce motiv cursul mediu al dolarului pentru anul curent este stabilit 17,68 lei. Tinem cont de faptul ca pe parcursul anului trecut cursul dolarului a scazut de la 20 de lei la 16,8 lei. Astazi este in continuare in scadere. Deci in tarif este cu un leu mai mult. Mentionez ca reducerea cursului cu 1 leu, contribuie la diminuarea tarifelor cu 3,4%”.

Un mare semn de intrebare sunt si pierderile din retelele de distributie suportate de companiile de furnizare a gazelor.

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: „Pierderile in Moldova sunt de 6 ori mai mari decat media pe UE. Din ce motiv priederile de gaze sunt pe parcursul a 8 ani au ramas acelasi nivel pe cand noi avem investititii pentru retele.”

Expertii sustin ca ANRE-ul a reactionat mult prea tarziu la semnalele care au indicat ca tarifele trebuie micsorate.

Victor PARLICOV, EX-DIRECTOR ANRE: „Tarifle trebuiau ajustate la jumatatea in a doua jumatatea anului 2017 in sezonul de incalzire.”

Reprezentantii ANRE ne-au spus ca vor raspunde mai tarziu la acuzatiile aduse astazi si doar au anuntat ca maine va avea loc o sedinta la care se va lua o decizie. Discutiile despre tarifele la gaz se intind inca din ianuarie.

Atunci cativa experti economici au batut alarma, anuntand ca resursele energetice s-au ieftinit pe piata internationala, iar leul s-a apreciat, deci e timpul ca asta sa se vada in facturile oamenilor. Ulterior, premierul Pavel Filip a cerut o reducere de 20 la suta, Moldova Gaz este dispusa sa le micsoreze cu 11 la suta, iar specialistii in domeniu spun ca tarifele trebuie coborate cu 30 la suta.