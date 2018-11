"Antos - cosmetica naturala" se extinde! Acum, produsele tale preferate sunt mai aproape de tine. Nu rata deschiderea unui nou magazin - FOTO

Produsele cosmetice de inalta calitate sunt folosite pentru imbunatatirea aspectului fizic si pentru recapatarea increderii in propria frumusete. Motiv pentru care, "Antos - cosmetica naturala" are o veste foarte buna pentru tine. Sfarsitul anului 2018 se anunta a fi unul incendiar pentru echipa "Antos", dar si pentru clientii sai fideli. Un nou magazin, al treilea la numar, exclusiv cu produse cosmetice BIO italiene, urmeaza sa fie deschis in incinta Centrului Comercial - Sun City.

Deschiderea magazinului va avea loc in data de 1 decembrie, incepand cu ora 12:00. Centrul Comercial se afla pe strada A. Puskin 32. In aceasta zi frumoasa si memorabila, esti asteptat sa fii alaturi de echipa "Antos - cosmetica naturala". Deoarece, doar pentru tine au fost pregatite diverse cadouri, carduri cu reduceri, mult spumant si deserturi savuroase. Toata aceasta magie va avea loc la parter, intr-o atmosfera calda si extrem de prietenoasa.

Clientii "Antos - cosmetica naturala" utilizeaza doar produse proaspete, demonstrand o data in plus ca frumusetea adevarata sta asunsa doar in natura. Toate produsele sunt pe baza de ingrediente naturale, precum: mierea, romanita, teiul, calendula, propolisul, urzica, cimbrul, musetelul, salvia, levantica, podbalul, coada- soarecelui, nalba, coada-calului, soia, uleiul esential de lamaie, uleiul esential de geranium.

Sursa foto: Arhiva personala

*Acest articol este un produs comercial.