Antrenorul lui Aurel Ignat, suspectat ca a ucis in batai un barbat in fata unui club de noaptea, suparat pe jurnalisti: "Nu am auzit de jurnalisti din Moldova proslaviti in intreaga lume. V-ati facut numele auzit pe baza stirilor facute pe sportivi"

Pana acum, in acest caz au fost retinuti doi suspecti. Ieri, luptatorul K1, Aurel Ignat a fost plasat in arest pentru 30 de zile, iar acum patru zile, un alt luptator K1, Mihai Pirgaru, a fost retinut si ulterior arestat tot pentru 30 de zile. Ambii se declara nevinovati.

Avocatul lui Pargaru a contestat deja decizia, iar maine magistratii de la Curtea de Apel urmeaza sa examineze recursul. Acelasi lucru urmeaza sa-l faca si avocatul lui Ignat.

Potrivit procurorilor, cei doi luptatori K1 sunt suspectati ca ar fi participat la incaierarea iscata in fata unui club din capitala, in urma careia un barbat de 30 de ani a fost batut cu bestialitate, iar dupa o saptamana, fiind internat in coma, acesta s-a stins la spital. Daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca pana la 15 ani de inchisoare.