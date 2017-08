Anul 2016: Deputatii la cumparaturi: tranzactii de zeci sau chiar sute de mii de euro - Ziarul de Garda

Case, apartamente si masini noi, de lux. Cu astfel de achizitii, facute in 2016, se pot lauda deputatii din Parlamentul R. Moldova. O analiza a declaratiilor de avere si interese ale alesilor poporului, publicate recent de Autoritatea Nationala de Integritate, arata ca fiecare al patrulea deputat a facut, in 2016, cumparaturi impresionante, fiind implicat in tranzactii de zeci sau chiar sute de mii de euro, scrie ZdG.