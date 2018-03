Anul acesta avem mai multe gropi decat anul trecut, afirma Radu: "De luni vom repara toate gropile din oras, dar si din curtile si ograzile oamenilor". Vom avea strazi inchise si trafic aglomerat

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Vom repara toate gropile din oras. Vom intra in curtile si in ograzile oamenilor, acolo unde nu s-a intrat timp de 20 de ani. Vom astupa toate gropile. Se va lucra in etape. Vom astupa mai intai gropile aparute in urma zapezii din acest an. Intai reparam gropile, apoi facem reparatie pe cateva strazi.

Totul este pregatit, banii sunt prevazuti. Vreau sa-mi cer scuze de la cetateni pentru ca vom avea trafic aglomerat. Vom informa cetatenii unde sunt lucrari si unde vor fi oprite drumurile.

Le-am cerut sa avem lucrari calitative. Calitate, calitate, calitate - aceasta este deviza mea. Nu vreau lucrari de mantuiala. Pana acum s-a lucrat prost, s-a furat. Nu repari la timp strada, ea se va crapa in 10 locuri. Nu vreau ca la anul sa fie aceeasi situatie. E timpul sa avem lucrari de calitate. Le-am spus angajatilor sa nu se joace. Vom angaja experti straini care vor analiza aceasta munca. Nu vom avea autostrazi prin oras, dar vor fi reparate.

Avem un buget limitat deocamdata. Eu voi merge personal si voi controla drumurile.

De luni va incepe inlaturarea gropilor din Chisinau.

Avem alocati in total 125 milioane de lei, intre care sunt planificate reparatii la cateva strazi.

Am facut un studiu in ceea ce priveste gropile, sunt mult mai multe anul acesta decat anul precedent. Din pacate nu ne ajunge bugetul pentru reparatia la toate gropile. Faptul ca nu ne va ajunge suta la suta nu inseama ca nu se va interveni la revizuirea legala a bugetului.

Urmatorul primar va avea totul pregatit si va trebui doar sa semneze dispozitia pentru inceperea lucrarilor. Rotile se opresc in aceste gropi adanci. Nu vrem sa promitem ca vom rasturna muntii, dar vrem sa le spunem cetatenilor ca vom incerca sa intervenim pe cat de posibil."