Anul acesta preturile vor creste mai mult decat s-au asteptat autoritatile. BNM a revizuit in crestere prognoza pentru inflatie - VIDEO

Guvernatorul BNM a anuntat astazi o inflatie de 5,2 la suta pentru 2017 si de 4,9 procente pentru 2018, in crestere fata de prognozele anterioare.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”O contributie pozitiva de la combustibili, de la produsele alimentare, cresterea unor preturi reglementate, gazul in retea, incalzirea.”

In schimb, Sergiu Cioclea s-a laudat ca 2016 a inceput cu o inflatie de 13,6 la suta si s-a incheiat cu 2,4 procente. Si asta datorita preturilor la carburanti, care au scazut la inceput de an, dar si produsele alimentare care s-au ieftinit. Cu toate acestea, moldovenii nu s-au grabit sa ia credite anul acesta.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Criza a jucat un rol important, dar si stabilitatea politica. Investitorii cred ca se va schimba vectorul, dar daca ai 5 guverne care se schimba, ce fel de previzibilitate?”

Moldovenii au trimis si in 2016 mai putini bani in tara. Daca in 2015 remitentele s-au redus cu 30 la suta, in 2016 au scazut cu doar 4 procente, ceea ce inseamna in 2 ani, cu peste o treime.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Partial scaderea tine de aprecierea dolarului fata de euro.”

Guvernatorul BNM a anuntat ca pana acum au fost recuperate 896 de milioane de lei din cele peste 14 miliarde care au disparut din cele 3 banci, ceea ce inseamna putin peste 6 la suta din furt. Intre timp, compania Kroll isi continua investigatia.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Am inteles ca la sf lui februarie vor veni cu proiect de recuperare.”

Banca Nationala afirma ca in 2016 au crescut exporturile, mai ales in Uniunea Europeana, contrazicandu-l astfel pe presedintele Igor Dodon.